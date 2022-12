Bagaimana Suku Bunga Mempengaruhi Pasar Saham?

Desember 01, 2022 21:36

Kemarin, Wall Street menutup bulan dengan penuh gaya, dengan tiga indeks utama berakhir di hijau untuk dua bulan berturut-turut. Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq composite khususnya, menutup sesi kemari dengan kenaikan harian masing-masing 2.18%, 3.09% dan 4.41%.

Lonjakan kemarin di Wall Street dipicu oleh komentar Ketua The Fed Jerome Powell pada pidato di lembaga think tank Brookings Institute di Washington, terkait prospek ekonomi AS.

Investor mendengarkan dengan seksama petunjuk apa pun tentang langkah Federal Reserve berikutnya jelang rapat kebijakan dalam beberapa minggu. Dan mereka tidak dikecewakan.

Powell mengumumkan bahwa, “masuk akal untuk meringankan laju kenaikan suku bunga kita karena kita mendekati tingkat pengekangan yang akan cukup untuk menurunkan inflasi,” sebelum menambahkan, “Waktu untuk meringankan laju kenaikan suku bunga mungkin datang segera setelah rapat bulan Desember.”

Sementara komentar ini sebagian besar sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya muncul dari The Fed dalam beberapa minggu ini, investor bersorak akan nada dovish tersebut. Respon di Wall Street hampir seketika, tiga indeks utama mulai melonjak segera setelah Powell naik ke atas panggung.

Tetapi mengapa investor begitu peduli dengan kenaikan suku bunga? Bagaimana dan mengapa mereka mempengaruhi pasar saham?

Sumber:Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan

Inflasi, Suku Bunga dan Pasar Saham

Suku bunga adalah alat paling penting yang dimiliki bank sentral dalam upaya memerangi inflasi. Saat inflasi tinggi, seperti yang terjadi saat ini, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga dalam upaya untuk menurunkan inflasi kembali ke target mereka sekitar 2 persen.

Suku bunga yang lebih tinggi pada dasarnya mengurangi konsumsi dan investasi, yang, pada gilirannya menekan harga. Suku bunga yang lebih tinggi bekerja untuk memerangi kenaikan harga dengan beberapa cara:

Ia meningkatkan biaya pinjaman, yang mencegah pinjaman baru untuk membeli item besar, seperti rumah atau mobil.

Suku bunga lebih tinggi juga meningkatkan biaya pembayaran utang yang ada, yang mengurangi pendapatan diskresioner konsumen. Pendapatan diskresioner berkurang = pengeluaran berkurang, khususnya pada barang non esensial.

Konsumen mendapat lebih banyak bunga pada simpanan deposito di bank, yang mendorong mereka untuk menyimpan uang alih-alih membelanjakan atau menginvestasikannya.

Seperti yang telah kita jelaskan di atas dan saksikan berkali-kali tahun ini, perubahan dalam suku bunga juga berdampak pada pasar saham.

Secara umum, keduanya memiliki hubungan terbalik. Ketika suku bunga naik pasar saham cenderung bergerak ke arah sebaliknya, dan vice versa. Namun apa logika di balik hal ini?

Suku Bunga dan Harga Saham

Di atas kami menyoroti bagaimana suku bunga lebih tinggi mengurangi konsumsi dan, akibatnya menekan harga. Kami melihat ini secara ketat dari perspektif konsumen, tetapi suku bunga mempengaruhi semuanya, termasuk bisnis.

Kenaikan di suku bunga – dan akibatnya, kenaikan di biaya pinjaman – akan mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara:

Kenaikan biaya operasional

Lebih sedikit modal untuk investasi di pertumbuhan masa depan

Penurunan penjualan karena pendapatan diskresioner lebih rendah dan berkurangnya insentif untuk meminjam

Mari kita lihat satu per satu.

Kenaikan Biaya Operasional

Sebagian besar bisnis akan memiliki beberapa tingkat utang pada pembukuan mereka. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pembayaran utang ini, meningkatkan biaya operasional dan akibatnya, mengurangi keuntungan perusahaan.

Lebih Sedikit Investasi di Pertumbuhan Masa Depan

Penurunan di keuntungan berarti lebih sedikit uang untuk investasi kembali ke perusahaan untuk pertumbuhan masa depan. Lebih lanjut, karena kenaikan biaya pinjaman, perusahaan mungkin cenderung kurang meningkatkan kreditnya untuk tujuan investasi.

Penurunan Penjualan

Kenaikan suku bunga artinya konsumen memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan, maka mereka mengonsumsi lebih sedikit. Siapa yang menanggung konsekuensi dari hal ini? Bisnis.

Lebih sedikit konsumsi pada dasarnya diterjemahkan menjadi penjualan lebih rendah, yang berujung pada pendapatan yang lebih rendah dan akibatnya keuntungan yang lebih rendah. Ia memperkuat efek yang digambarkan di atas. Seperti halnya peningkatan biaya operasional yang membebani keuntungan, penurunan penjualan juga membebani dan bahkan lebih sedikit modal yang tersedia untuk investasi di pertumbuhan masa depan.

Jadi Apa Intinya?

Keuntungan lebih rendah dan lebih sedikit investasi di masa depan mengurangi perkiraan arus kas masa depan perusahaan. Dengan hal lainnya sama, ini membuat suatu perusahaan menjadi kurang menarik sebagai sebuah investasi. Pemegang saham yang ada dapat dibujuk untuk menjual saham mereka, dan calon investor bisa mencari destinasi lain untuk modalnya yang menyebabkan harga saham turun.

Secara alami, semua yang dijelaskan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disaring setelah kenaikan suku bunga. Namun, pasar saham tidak menunggu untuk terjadinya konsekuensi ini, ia mengantisipasinya dan menyesuaikan diri dengannya.

Untuk alasan ini, petunjuk apa pun tentang akan adanya perubahan di suku bunga biasanya akan memicu reaksi di pasar saham, karena investor berupaya untuk memperhitungkannya ke dalam hasil yang diantisipasi. Oleh karena itu, kemarin, kita melihat reaksi yang sangat positif di Wall Street karena investor mencerna komentar Powell tentang kenaikan suku bunga.

Sementara suku bunga tampaknya akan terus meningkat, fakta bahwa kenaikan ini akan lebih dikekang dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya cukup untuk meningkatkan sentimen di kalangan investor.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran, atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis perdagangan seperti ini bukan merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda mengerti risikonya.