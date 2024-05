Como operar com a Alphabet após recuperação do primeiro trimestre

No final de abril, a Alphabet, empresa-mãe da Google, anunciou lucros no primeiro trimestre que superaram as expectativas, além de declarar o primeiro pagamento de dividendos aos acionistas.

Continue a ler o nosso artigo para saber mais sobre os resultados do primeiro trimestre da Alphabet e saber o que os analistas estão a prever para o preço das ações.

Ação: Alphabet Inc. Símbolo para conta Invest.MT5: GOOG Data da Ideia: 14 maio 202 4 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $179.00 Preço-alvo: $195.00 Tamanho da Posição para conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite-lhe you to comprar ações reais das 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros. Fonte: TradingView

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, pois algumas operações vão originar ganhos, tal como outras originam perdas. Comece aos poucos para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro com uma Conta Demo para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho da Alphabet no primeiro trimestre

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do primeiro trimestre da Alphabet:

Receita de $80,54 mil milhões de dólares contra $78,71 mil milhões esperados;

Lucro por ação (EPS) de $1,89 dólares contra $1,51 esperados;

Lucro operacional de $25,47 mil milhões de dólares, um aumento de 46% anual;

A receita de publicidade aumentou 13% anual;

A receita da nuvem aumentou 28% anual.

Embora muitos títulos de notícias tenham sido roubadas pelo anúncio do primeiro dividendo da empresa, também houve para gostar nos resultados. Os principais números de receita e lucro por ação superaram as expectativas, aumentando 15% e 62% anualmente, respectivamente.

Todos os segmentos da Alphabet tiveram um forte desempenho durante o trimestre. A receita gerada pela publicidade, que é o sustento da empresa, aumentou 13%, uma vez que o mercado publicitário parece estar numa situação muito melhor do que há alguns anos.

Também vale destacar o crescimento contínuo do Google Cloud. No primeiro trimestre, a receita aumentou 28% e o segmento melhorou significativamente a sua rentabilidade.

O lucro operacional da divisão de nuvem atingiu $900 milhões de dólares, acima dos $191 milhões do ano anterior. A margem operacional, que demonstra o lucro operacional como percentual da receita, foi de 9,4% no trimestre, uma melhoria impressionante em relação aos 2,4% do ano anterior.

O mercado de computação em nuvem continua a crescer e o aumento do volume de trabalho da IA (Inteligência Artificial) provavelmente aumentará ainda mais a procura por estes serviços no futuro. Embora o mercado seja dominado pela Amazon e pela Microsoft, a Google continua a ser um player estabelecido e está bem posicionada para beneficiar potencialmente do aumento contínuo da procura.

Em resposta a estes últimos ganhos, o preço das ações da Alphabet subiu 10%. Mas qual será o próximo passo para as ações da Alphabet? É possível que os potenciais benefícios futuros da IA ​​e da computação em nuvem já tenham sido considerados no preço das ações. Vamos ver o que dizem os analistas.

Previsão das ações da Alphabet - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Alphabet nos últimos 3 meses, existem atualmente 31 avaliações de compra, 5 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Alphabet é de 225 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $166 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Alphabet é atualmente de $194,83 dólares.

Fonte: TipRanks – 15 maio 2024.

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Alphabet

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Alphabet poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima de $179 dólares para permitir a volatilidade;

Alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $195 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 6 a 12 meses;

Se comprar 20 ações da Alphabet:

Se o preço-alvo for atingido = lucro potencial de $320 dólares [($195 - $179) * 20 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder potencialmente com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admiral Markets pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 dólares por ação. Isso significa que a compra de 20 ações da Alphabet resultaria numa comissão de $0,40 dólares ($0,02 * 20 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

No entanto, há uma taxa de transação mínima baixa de $1 dólares. Portanto, o exemplo de ideia de trading acima resultaria numa comissão total de apenas $1 dólar!

Como comprar ações da Alphabet em 4 passos

Com a Admiral Markets, pode comprar ações com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admiral Markets para ter acesso ao seu Dashboard; Abra a plataforma de trading na web; Pesquise por Alphabet e clique no símbolo para abrir uma tabela de preços; Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader WebTrader – Alphabet H1 Gráfico. Registo: 14 maio 2024. Note que resultados anteriores não são um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que o preço das ações da Alphabet pode mover-se de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Alphabet cair, então também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admiral Markets também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite-lhe especular sobre a direção dos preços de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

