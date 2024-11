Inflação no Reino Unido sobe e pode adiar corte de taxa

A inflação no Reino Unido subiu mais do que o esperado em outubro, ultrapassando a meta de 2% do Banco da Inglaterra (BoE). Alguns analistas sugeriram que a leitura de outubro poderia adiar uma possível redução das taxas de juros pelo banco central do Reino Unido. Como resultado, a libra subiu em relação ao dólar americano na manhã de quarta-feira.

Em outras notícias, a inflação anual do IPC do Canadá aumentou 2,0% em outubro, registrando uma alta em relação aos 1,6% de setembro e superando as expectativas dos analistas, que apontavam para um aumento de 1,9%.

Inflação do IPC no Reino Unido sobe em outubro

A inflação no Reino Unido aumentou significativamente, atingindo 2,3% em outubro, em termos anuais, conforme um relatório do Office for National Statistics revelou hoje. O valor foi muito superior aos 1,7% registrados em setembro e ultrapassou as expectativas dos analistas, que apontavam para uma taxa de 2,2%.

Os economistas da ING escreveram na sua nota aos investidores que o BoE está mais focado nos números da inflação dos serviços do que na inflação geral e do núcleo. Comentando sobre as futuras reduções das taxas de juros, sugeriram: "Mesmo que haja uma nova leitura de inflação antes da próxima reunião do BoE, provavelmente precisaríamos de uma desaceleração acentuada na inflação dos serviços para colocar novamente uma redução na mesa. Nossa previsão é que a inflação dos serviços no IPC continuará em torno de 5% nos próximos quatro meses e só cairá de forma decisiva a partir do 2º trimestre de 2025, quando esperamos que o BoE acelere o ritmo de flexibilização monetária. Atualmente vemos o próximo corte do BoE em fevereiro, o que não está totalmente precificado (19bp)."

Inflação da Zona do Euro sobe em outubro

De acordo com dados publicados pelo Eurostat, a taxa anual de inflação na zona do euro foi de 2% em outubro de 2024, um aumento em relação aos 1,7% de setembro. Durante a sua reunião de outubro, o conselho de governadores do BCE reiterou o seu compromisso com uma abordagem "dependente de dados e reunião a reunião" nas futuras decisões de política monetária.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que "a Europa está ficando para trás em inovação e produtividade em comparação com os EUA e a China." Lagarde sublinhou que o bloco da UE não é tão competitivo como deveria, quando afirmou que a "UE se especializa em tecnologias obsoletas; apenas 4 das 50 principais empresas de tecnologia do mundo são europeias."

Bailey do BoE diz que abordagem gradual às taxas é a melhor opção

O Governador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, depôs sobre o Relatório de Política Monetária (MPR) de novembro perante o Comitê de Seleção do Tesouro do Parlamento do Reino Unido na terça-feira. O chefe do BoE disse que "a inflação dos serviços ainda está acima de um nível compatível com uma inflação dentro da meta", acrescentando que "precisamos observar a inflação dos serviços com muito cuidado, pois reflete os desenvolvimentos no mercado de trabalho."

Andrew Bailey destacou que uma abordagem gradual para remover as restrições da política monetária ajudaria o banco central do Reino Unido a observar os riscos em relação às perspetivas da inflação. O Governador do BoE expressou a sua preocupação com a inflação, dizendo que a inflação caiu abaixo do esperado, mas não podia ter certeza de que isso aconteceria nos próximos meses.

Schmid do Fed diz que o Banco Central tem mais ferramentas para combater a inflação

O Presidente do Banco do Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, sugeriu que agora é o momento para o Fed aliviar a restritividade da sua política monetária. Schmid destacou que as recentes reduções das taxas sinalizam a confiança do Fed de que a inflação se aproximará da meta de 2%.

O responsável do Fed afirmou que "grandes déficits fiscais não causarão inflação porque o Fed a impedirá, embora isso possa significar taxas de juros mais altas", abordando as preocupações com as políticas propostas por Donald Trump.

