Cinco maneiras pelas quais o discurso de Powell poderia mover pares de dólares

Junho 22, 2022 21:55

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, deve discursar hoje no Congresso no que pode ser um discurso que moverá o mercado. Aqui estão cinco maneiras pelas quais o seu discurso pode mover pares de moedas em dólares, tendo em mente que este lidera o banco central da maior economia do mundo.

Sinais sobre aumentos contínuos das taxas de juro

O testemunho de Powell pode ter pistas sobre o nível da próxima decisão de taxa de juro da Fed marcada para 26 e 27 de julho. Os mercados de ações ficaram chocados com a alta de 0,75 por cento acima do esperado na decisão de junho e caíram acentuadamente.

O mercado cambial, e o USD em particular, reagiram de outra forma. O USD foi apoiado por expectativas de taxas de juro mais altas e o potencial de melhores rendimentos em ativos denominados em USD, como títulos do Tesouro e depósitos de poupança em USD. À medida que o USD subiu, a moeda fortaleceu-se em relação a outros principais, como a GBP e o EUR. As moedas dos mercados emergentes estão a sentir pressão de um dólar forte, tanto em termos de câmbio quanto em termos de preço das importações de petróleo bruto denominadas em dólares.

Se houver mais retórica agressiva durante o discurso de Jerome Powell, isso poderá fornecer mais apoio ao dólar.

Sinais sobre uma pausa nos aumentos das taxas de juro

Existe a possibilidade de que o presidente do banco central fale sobre a 'pausa' nos aumentos das taxas de juro em setembro e, se a pausa não for mencionada, os participantes do mercado podem entender que isso significa que a Fed não interromperá seu percurso 'hawkish' até que a inflação é controlada.

A Fed estava definida para aumentar a orientação das principais taxas de juro em cerca de 0,5 por cento durante cada reunião até setembro, quando faria uma pausa e avaliaria a economia e o estado da taxa de inflação. O banco central já saiu do roteiro no sentido de que o aumento mais recente da taxa de juro foi de 0,75% em vez de 0,5%, então há uma hipótese distinta de que uma pausa esteja fora da mesa.

O que isto significa para os pares de moedas USD? Um dólar cada vez mais forte e contrapartes mais fracas é uma tendência que pode ter seus limites. O USD está ligado aos preços de exportação da América e, se o USD continuar subindo, isso afetaria a competitividade das exportações dos EUA, prejudicando as perspectivas de crescimento económico, o que significa que no longo prazo o USD pode enfraquecer.

Expectativas de inflação

“A inflação permanece elevada” tem sido um tema frequentemente repetido nas declarações mensais de política monetária da Federal Reserve. O discurso de Jerome Powell será acompanhado de perto pelas expectativas de inflação da Fed e qualquer referência à inflação muito alta pode afetar os pares cambiais do USD.

Comentários sobre eventos geopolíticos

Eventos geopolíticos como o conflito na Ucrânia podem ser uma influência fundamental sobre o crescimento do PIB da Reserva Federal e as expectativas de inflação, pois afetam a inflação nos preços das commodities e o sentimento do mercado.

Expectativas de crescimento do PIB

A Fed está cautelosamente otimista sobre o crescimento do PIB nos EUA. Qualquer mudança nesta postura pode significar resistência para o dólar, já que as perspectivas para a moeda dependem muito do crescimento económico.

Noutras notícias de trading, o Reino Unido divulgou hoje dados de inflação observados de perto. A taxa de inflação subiu como esperado de 9% em abril para 9,1% em maio.

Finalmente, o Banco do Canadá divulga seus dados do IPC de maio. A taxa de inflação anual deverá ter subido para 5,9 por cento em maio, em comparação com 5,7 por cento em abril.

