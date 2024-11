Ações da Disney: Análise e Projeções para 2024

Novembro 25, 2024 12:25

Em março de 2021, a Disney atingiu um preço máximo histórico de $203,02 por ação. Nos anos seguintes, o preço das ações caiu mais de 60% e ainda não recuperou o valor perdido. Por isso, os investidores estão interessados em entender o que o futuro reserva para a Disney e suas perspectivas de crescimento.

Saiba mais sobre o desempenho da Disney no quarto trimestre fiscal de 2024 e o que os analistas estão prevendo para a ação.

Ação: The Walt Disney (Co.) Símbolo para a conta Invest.MT5: DIS Data da Ideia: 20 de novembro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $109,00 Preço-Alvo: $140,00 Tamanho da Posição para a Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho da Disney no Q4 Fiscal de 2024

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de ganhos do quarto trimestre fiscal de 2024 da Disney:

Lucro por ação de $1,14 vs $1,10 esperado;

Receitas de $22,57 bilhões vs $22,45 bilhões esperado;

Lucro líquido de $460 milhões, comparado com $264 milhões no mesmo trimestre do ano passado;

Lucro operacional subiu 23% para $3,66 bilhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior;

A Disney superou as estimativas dos analistas na maioria dos indicadores financeiros. As receitas da divisão de entretenimento, que inclui streaming, filmes e TV - aumentaram 14% para $10,83 bilhões.

Seus filmes geraram $316 milhões em lucros devido ao sucesso de "Inside Out 2", da Disney Pixar, que se tornou o filme de animação com maior bilheteria de todos os tempos. O filme "Deadpool & Wolverine" tornou-se o filme R-rated com maior bilheteria da história. Isso ajudou a divisão de entretenimento a gerar um lucro de $1,1 bilhão, mas existem preocupações sobre a capacidade de produzir filmes tão lucrativos no futuro, o que pode impactar os resultados da empresa.

O negócio combinado de streaming da Disney reportou um lucro operacional de $321 milhões, comparado com uma perda de $387 milhões no ano passado. Os assinantes do Disney+ Core, excluindo o Disney+ Hotstar, aumentaram 4,4 milhões, totalizando 122,7 milhões. Os executivos afirmaram que mais da metade dos novos assinantes nos EUA escolheram o plano mais barato com anúncios, o que pode contribuir para as receitas de publicidade a longo prazo.

No entanto, a Disney prevê uma queda no número de assinantes no primeiro trimestre fiscal de 2025 devido ao fim de uma oferta promocional. As receitas das suas redes de televisão caíram 6%, e os lucros despencaram 38%. O lucro da ESPN também caiu 6% devido a custos mais altos de programação e menos clientes. Os lucros operacionais nos parques internacionais caíram 32%, enquanto os parques domésticos cresceram 5%.

Esses resultados mistos de receitas e lucros em cada divisão da Disney são uma das razões pelas quais alguns analistas estão mudando a classificação da ação para "manter".

Previsão para as Ações da Disney - O que dizem os analistas?

De acordo com 20 analistas consultados pela TipRanks sobre a previsão para a ação da Disney nos últimos 3 meses, atualmente há 15 classificações de "compra", 5 de "manter" e 0 de "venda". O preço-alvo mais alto é de $140,00, enquanto o mais baixo é de $108,00.

O preço-alvo médio para a previsão da ação da Disney é de $124,29.

Fonte: TipRanks, 20 de novembro de 2024

Uma Ideia de Trading para as Ações da Disney

Um exemplo de ideia de negociação para o preço da ação da Disney poderia ser o seguinte:

Compre a ação em uma retração para $109,00, considerando a volatilidade;

Defina o alvo ligeiramente abaixo do preço mais alto estimado pelos analistas, $140,00;

Mantenha o risco reduzido, no máximo 5% da sua conta total;

Período = 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da Disney: Se o alvo for alcançado = $310,00 de lucro potencial [($140,00 - $109,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem, e é improvável que o preço das ações suba de forma linear. Na verdade, pode até cair mais antes de subir, especialmente porque as divisões da Disney apresentam receitas mistas e mais analistas mudam para uma classificação de "manter".

Certifique-se de praticar uma boa gestão de risco e de conhecer os riscos envolvidos, incluindo os custos, antes de investir.

Como comprar Ações da Disney em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Disney. Mensal. Período: janeiro de 2011 a novembro de 2024, capturado em 20 de novembro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Vê o preço da ação da Disney a se mover de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão pessoal e experiência do autor.

