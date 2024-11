Como operar ações da Microsoft: Desempenho do 1º Trimestre Fiscal de 2025 e Previsões

Novembro 19, 2024 04:31

A Microsoft é uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo; por isso, dispensa apresentações. No final de outubro, o gigante tecnológico divulgou os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que superaram as expectativas do mercado.

Continue a ler para saber mais sobre o desempenho do primeiro trimestre fiscal da Microsoft, como o mercado reagiu e o que os analistas preveem para a ação ao longo do próximo ano.

Ação: Microsoft Corp. Símbolo para Conta Invest.MT5: MSFT Data da Ideia: 12 de novembro 2024 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $440,00 Preço-Alvo: $495,00 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite-lhe comprar ações reais e participações de algumas das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todo o trading implica alto risco e pode perder mais do que o valor arriscado numa negociação. Nunca invista mais do que pode perder. Comece pequeno para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho Fiscal do 1º Trimestre de 2025 da Microsoft

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do primeiro trimestre fiscal da Microsoft:

Receita de $65,59 mil milhões contra $64,55 mil milhões esperados;

Lucro por ação de $3,30 contra $3,10 esperados;

Rendimento operacional de $30,6 mil milhões, um aumento de 14% ano a ano;

A receita da Microsoft Cloud subiu 22% para $38,9 mil milhões.

Os resultados da Microsoft superaram as expectativas tanto na receita quanto nos lucros, com a sua divisão de cloud a impulsionar o crescimento. Em particular, a plataforma de cloud Azure da Microsoft manteve-se como uma das partes de maior crescimento do negócio.

O Azure – cuja participação de 20% no mercado global de cloud é segunda apenas à Amazon Web Services – viu a sua receita crescer 33% durante o trimestre, com a sua suíte de serviços de IA a contribuir com 12 pontos percentuais para este crescimento.

O mercado global de cloud está a crescer rapidamente, em grande parte graças ao aumento da procura impulsionado pela IA, o que está a fazer disparar as receitas de cloud. Como um dos principais players nas indústrias de cloud e IA, a Microsoft encontra-se bem posicionada para beneficiar desta tendência.

No entanto, apesar dos resultados acima das expectativas, o mercado ficou desapontado com as projeções mais brandas da Microsoft para o trimestre atual, o que levou as ações a caírem 6% na sessão seguinte. A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, observou na chamada de resultados que esperam um crescimento mais lento do Azure, entre 31% e 32% (a uma taxa cambial constante) no trimestre atual.

Também houve preocupações relacionadas com a capacidade atual de IA. Hood referiu que “a procura continua a ser superior à nossa capacidade disponível”. Esta restrição de oferta pode limitar o crescimento, embora o CEO Satya Nadella tenha declarado que se sente “bastante confiante” quanto à redução do desequilíbrio entre oferta e procura na segunda metade do ano fiscal.

De facto, a Microsoft está a investir bastante para aumentar a sua capacidade. Durante o primeiro trimestre fiscal, o gigante tecnológico relatou despesas de capital de $20 mil milhões, quase o dobro do mesmo trimestre no ano anterior, com grande parte deste montante alocado às suas ofertas de cloud e IA.

Previsão para as Ações da Microsoft - O que dizem os analistas?

De acordo com 29 analistas consultados pela TipRanks para a previsão das ações da Microsoft nos últimos 3 meses, atualmente há 26 classificações de compra, 3 de manutenção e 0 de venda para a ação. O maior preço-alvo entre estes analistas é atualmente de $550,00, enquanto o menor é de $425,00.

O preço-alvo médio para a previsão das ações da Microsoft é de $495,33.

Fonte: TipRanks - 12 de novembro de 2024

Uma Ideia de Trading para o preço das ações da Microsoft

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Microsoft poderia ser o seguinte:

Comprar a ação numa quebra acima de $440,00 para permitir a volatilidade;

Definir um alvo logo abaixo do maior preço-alvo dos analistas, em $495,00;

Manter o risco baixo, com um máximo de 5% do total da sua conta;

Período = 6 - 12 meses;

Se comprar 10 ações da Microsoft: Se o alvo for alcançado = $550,00 de potencial lucro [($495,00 - $440,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem. É improvável que o preço da ação suba em linha reta. Na verdade, pode até cair significativamente antes de subir, se subir. Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e de sempre saber quanto pode perder potencialmente numa negociação e todos os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como Comprar Ações da Microsoft em 4 Passos

Com a Admirals, pode comprar ações da Microsoft e de mais de 4.500 outras empresas de todo o mundo. Siga estes passos para começar:

Abra uma conta na Admirals e inicie sessão no dashboard.

Clique em Negociar ou Investir ao lado de uma das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web.

Procure por ações da Microsoft na janela de pesquisa no topo.

Crie uma nova ordem e insira os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit.

Ilustrado: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico Mensal da Microsoft. Data de Captura: 12 de novembro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para negociar ações da Microsoft hoje ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Microsoft pode mover-se de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão pessoal e na experiência do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Microsoft cair, também pode negociar curto usando CFDs (Contratos por Diferença), aos quais a Admirals também oferece acesso através das suas contas Trade.MT5 e Trade.MT4.

Isto significa que, usando CFDs, pode negociar longo ou curto para especular tanto sobre subidas quanto sobre descidas nos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspetivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante “Análise”) publicadas nos sites das empresas de investimento da Admirals que operam sob a marca Admirals (doravante “Admirals”). Antes de tomar quaisquer decisões de investimento, preste atenção ao seguinte: