Libra Esterlina Cai Após Relatório de Empregos, Bitcoin Bate Recordes

Novembro 13, 2024 06:58

A libra esterlina perdeu força em relação ao dólar americano na manhã de terça-feira, caindo para o nível mais baixo desde agosto, após um relatório indicar que a taxa de desemprego subiu para 4,3%, enquanto o crescimento salarial também mostrou sinais de desaceleração. Economistas sugeriram que o Banco da Inglaterra (BoE) poderia continuar a reduzir gradualmente as taxas de juros.

Em outras notícias, o Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, aproximando-se da marca de $90.000, ganhando força com as promessas de Donald Trump sobre um ambiente mais favorável para criptomoedas. No entanto, sua retórica relacionada a tarifas gerou turbulência no mercado, enquanto analistas tentam prever seus próximos passos.

Taxa de Desemprego no Reino Unido Sobe para 4,3%

De acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta manhã, a taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 4,3% entre julho e setembro, em comparação com 4,1% no trimestre de junho a agosto. O ONS, no entanto, alertou que os números do mercado de trabalho devem ser tratados com cautela devido a problemas na coleta de dados.

O mesmo relatório mostrou que os ganhos médios, excluindo bônus, aumentaram 4,8% em relação ao ano anterior, o nível mais baixo registrado desde o verão de 2022. Economistas do ONS escreveram no relatório que acompanha os dados: “O crescimento dos salários, excluindo bônus, desacelerou novamente este mês, atingindo sua menor taxa em mais de dois anos. As vagas de emprego caíram novamente, como têm feito há mais de dois anos. No entanto, o total ainda permanece um pouco acima do nível pré-pandemia.”

Goldman Sachs Diz Que Tarifas Podem Impactar Muitas Economias Asiáticas

As tarifas continuam a ser um tópico de conversa entre analistas. Em uma nota aos investidores, economistas do Goldman Sachs (GS) sugeriram que a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA poderia resultar na imposição de tarifas não apenas sobre produtos chineses. “Com Trump e alguns possíveis indicados focados em reduzir déficits bilaterais, há um risco de que — em uma espécie de ‘jogo de bater na toupeira’ —déficits bilaterais crescentes possam eventualmente levar a tarifas dos EUA sobre outras economias asiáticas,” observaram.

O GS sugere que “parceiros comerciais asiáticos podem tentar desviar a atenção de várias maneiras, por exemplo, redirecionando importações para os EUA onde for possível.” Vale notar que Coreia do Sul, Vietnã e Taiwan têm registrado grandes ganhos comerciais em relação aos EUA, de acordo com estatísticas oficiais.

Banco Nacional da Suíça: Cortes de Taxas Não Estão Garantidos

O Vice-Presidente do Banco Nacional da Suíça (SNB), Antoine Martin, afirmou que o banco não prometeu realizar cortes de taxas, numa tentativa de reduzir as expectativas por mais reduções.

“Não é útil para os bancos centrais se comprometerem com comunicações antecipadas, uma vez que, entre agora e a próxima decisão, podem ocorrer mudanças nas condições que tornem as comunicações atuais inválidas,” disse Martin, acrescentando que “tudo dependerá das condições quando avaliarmos a situação em dezembro.”

O SNB é um dos bancos centrais pioneiros na redução de custos de empréstimos, tendo cortado as taxas de juros três vezes este ano. Economistas esperam que o conselho do SNB prossiga com outro corte de 25 pontos-base em dezembro, já que a inflação atingiu o menor nível em três anos na Suíça.

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que tais análises de negociação não são um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure o conselho de consultores financeiros independentes para garantir que compreenda os riscos.