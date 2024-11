Relatório de Inflação IPC dos EUA em Foco: Expectativas para as Próximas Decisões da Fed

Novembro 14, 2024 06:31

Investidores e traders estão focados no relatório do IPC dos EUA para o mês de outubro, que será divulgado mais tarde no dia.

Com o dólar dos EUA ganhando força após as eleições presidenciais e a probabilidade de uma redução nas taxas em dezembro reduzida para 62%, os economistas irão analisar cuidadosamente o relatório para entender como o Reserva Federal poderá ajustar sua política monetária nos próximos meses.

Inflação do IPC dos EUA - Outubro de 2024

Alguns dias após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, onde a inflação foi um dos principais temas de debate, o Bureau of Labour Statistics (BLS) dos EUA divulgará o relatório do IPC de outubro. Economistas preveem que a inflação do IPC geral tenha subido 2,6% em termos anualizados em outubro, acelerando em comparação com o número de setembro. A inflação mensal deve ser de 0,2%, igual à leitura do mês anterior. O núcleo do IPC provavelmente ficará em 3,3% em termos anuais, permanecendo estável.

O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que não gostaria de declarar vitória sobre a inflação, mas observou que há uma boa razão para confiança, acrescentando que “se a inflação surpreender para cima antes de dezembro, isso pode nos dar uma pausa.”

O presidente do Federal Reserve (Fed) Bank de Richmond, Tom Barkin, sugeriu que “a inflação pode estar sob controle ou pode correr o risco de ficar acima da meta de 2% do Fed.” Barkin afirmou que “o Fed começou o processo de recalibrar as taxas de juros para níveis um pouco menos restritivos.”

Inflação no Atacado do Japão Aumentou em Outubro

De acordo com dados divulgados, a inflação no atacado do Japão aumentou em outubro no ritmo anual mais rápido do último ano, à medida que o iene mais fraco fez os custos de importação dispararem para alguns produtos.

O Banco do Japão (BoJ) anunciou que o índice de preços de bens corporativos (CGPI), que mede o preço que as empresas cobram umas das outras por bens e serviços, aumentou 3,4% em outubro em termos anualizados, superando as previsões de mercado de um aumento de 3,0%.

O relatório mostrou que as empresas continuaram sob pressão devido ao aumento dos custos de matérias-primas, o que pode pressionar a inflação para cima. Economistas afirmaram que os números do relatório podem levar o banco central a aumentar as taxas em dezembro.

Ex-Fed Mester Prevê Menos Cortes de Taxas em 2025

Loretta Mester, ex-membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), disse que o Fed provavelmente realizará menos cortes de taxas do que o previsto no próximo ano. Falando em uma conferência bancária no Reino Unido, Mester afirmou: “No próximo ano, o ritmo dos cortes será afetado pela percepção sobre a política fiscal. Minha opinião é que o mercado está certo, provavelmente não haverá tantos cortes no próximo ano como se assumiu ou esperava em setembro.”

De acordo com a previsão de Mester, o Fed pode cortar as taxas na reunião de dezembro de 2024, mas provavelmente realizará menos de quatro reduções no próximo ano. A ex-presidente e CEO do Federal Reserve Bank de Cleveland, que prefere a abordagem “hawkish”, também mencionou que o banco central dos EUA poderia ter uma melhor visão econômica após os primeiros meses de 2025, quando novas políticas da administração Trump seriam introduzidas.

Mester observou que “não será apenas sobre tarifas. Haverá questões relacionadas à imigração, provavelmente haverá alterações no lado tributário e também nos gastos. Todos esses fatores juntos terão que informar — ‘a perspectiva para a economia dos EUA mudou?’”

Teste Suas Estratégias de Trading em uma Conta Demo Sem Riscos da Admirals

Está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma Conta Demo de trading da Admirals permite que você faça isso, negociando em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma Conta Demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Observe que tais análises de trading não são um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve buscar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.