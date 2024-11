Relatórios de Inflação do Reino Unido e do Canadá Chamam Atenção, Goldman Sachs Vê S&P500 a 6.500 em 2025

O euro e a libra esterlina perderam terreno face ao dólar dos EUA no início da manhã de terça-feira. Sinais dovish vindos de oficiais do Banco Central Europeu (BCE) em relação às taxas de juro e a intervenção do governador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, em respostas às questões do Comité de Tesouraria no Reino Unido, que ocorrerá mais tarde hoje, parecem ter impacto no apetite dos traders.

Os economistas também esperam os dados da inflação do Canadá e do Reino Unido para hoje e amanhã de manhã, respetivamente, para obter uma visão mais clara do efeito das políticas monetárias implementadas pelos bancos centrais.

Em outras notícias, o Goldman Sachs (GS) sugeriu que o S&P500 poderia atingir os 6.500 até o final de 2025, alinhando-se com a previsão do Morgan Stanley. Os analistas do GS estimaram que os lucros corporativos crescerão 11% e previram que o PIB dos EUA se expandirá 2,5% durante o próximo ano.

Relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Canadá - Outubro de 2024

Mais tarde hoje, os economistas terão acesso aos relatórios de inflação canadenses provenientes do Statistics Canada e do Banco do Canadá. Os analistas sugerem que a inflação do Canadá em outubro poderá ser de 2,2% em termos anuais, contra 2,3% registado em setembro. Em termos mensais, espera-se que a inflação seja de 0,3%, registrando um aumento em relação aos -0,4% registados no mês anterior.

Os analistas da RBC Economics escreveram em um relatório que “as medidas centrais preferidas do BoC (para um melhor indicador de para onde a inflação está indo em vez de onde esteve) provavelmente aumentaram ligeiramente em outubro, com uma média móvel de três meses. No entanto, elas devem permanecer ‘abaixo de 2 ½%’ referenciado na declaração de política da redução da taxa de juro do BoC em outubro.” Os economistas sugerem que “dada a fraca dinâmica da economia canadiana, continuamos a esperar que o BoC corte a taxa de juro de overnight em 50 pontos base adicionais em dezembro.”

Relatório do IPC do Reino Unido - Outubro de 2024

Na manhã de quarta-feira, o Office for National Statistics (ONS) divulgará o relatório da inflação do IPC de outubro. Os analistas sugerem que a inflação geral subiu 2,2% em termos anuais, superior ao 1,7% anterior. O IPC base, em termos anuais, deverá ficar em 3,1%, em comparação com 3,2% registado em setembro.

O Governador do BoE, Andrew Bailey, assim como outros oficiais do banco central, aparecerão hoje perante o Comitê de Tesouraria do Reino Unido. Falando em um evento em Londres, a responsável de política monetária do BoE, Megan Greene, disse que a inflação caiu, mas a guerra não acabou ainda. Em relação às taxas de juro e à política monetária, Greene afirmou que “o risco de cortar muito cedo ou de forma demasiado agressiva é um risco maior do que ir um pouco mais devagar.”

Governo do BoJ Diz Que Aumentos Salariais Alimentam a Inflação

O Governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou que a economia japonesa caminha para uma inflação sustentada impulsionada pelos aumentos salariais. Ueda notou que manter os custos de empréstimos demasiado baixos não seria uma opção, levando os analistas a sugerirem que o banco central poderia proceder com mais um aumento das taxas de juro já em dezembro.

Ueda sugeriu que taxas de juro baixas e aumentos salariais poderiam alimentar a inflação, acrescentando que “o momento para ajustarmos o nosso apoio monetário dependerá da perspectiva económica, dos preços e das finanças.” Comentando sobre o estado da economia do Japão, o chefe do BoJ mencionou que “é verdade que um iene fraco aumenta os custos e tem um grande impacto negativo sobre os consumidores. Mas é positivo para as exportações e o turismo estrangeiro. O impacto geral na economia do Japão não é fácil de avaliar.”

