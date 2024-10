Relatório NFP dos EUA em foco, preços do Petróleo sobem

Outubro 03, 2024 01:25

O relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas (Nonfarm Payrolls - NFP) dos Estados Unidos de setembro será a atualização de notícias mais aguardada pelos economistas para o restante desta semana. O relatório NFP, que reflete o estado do mercado de trabalho, será adicionado às discussões sobre taxas de juros e os planos do Federal Reserve em ajustar sua política monetária.

Os preços do petróleo subiram devido ao temor dos traders em relação ao impacto das crescentes tensões no Oriente Médio. Os contratos futuros de Brent subiram 1,9%, chegando a US$ 74,99 por barril, enquanto os futuros de WTI aumentaram 2,2%, atingindo US$ 71,40 por barril.

Relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas dos EUA de Setembro de 2024

Nesta sexta-feira, o relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas (NFP) dos EUA de setembro deve atrair a atenção de investidores e traders. Analistas de mercado preveem que o NFP pode alcançar 145 mil, subindo dos 142 mil registrados em agosto. O relatório NFP é considerado pelo Federal Reserve dos EUA, pois revela o desempenho do mercado de trabalho no mês anterior.

No entanto, os economistas do ING sugeriram que o número pode ser muito menor, como observaram no relatório divulgado em 30 de setembro. "Nosso economista espera um número de folha de pagamento mais fraco (115 mil) em relação ao consenso (146 mil) e também um aumento na taxa de desemprego para 4,3% contra as expectativas de estabilização em 4,2%. O foco maior do Federal Reserve no lado do emprego de seu mandato significa uma alta sensibilidade do mercado aos detalhes da divulgação. Se estivermos corretos em nossa previsão de um leve aumento no desemprego, espere um dólar mais fraco, enquanto os mercados mantêm as expectativas de um corte de meio ponto do Fed em novembro ou dezembro", observou o relatório.

O relatório JOLTS, divulgado pela Pesquisa de Abertura de Vagas e Rotatividade de Trabalho do Departamento do Trabalho dos EUA, mostrou que as vagas de emprego nos EUA aumentaram inesperadamente em agosto após duas quedas mensais consecutivas. Os analistas do Barclays disseram à Reuters que “as estimativas do JOLTS serão vistas como uma evidência encorajadora de que a demanda por trabalho está se estabilizando, sugerindo que novos aumentos na taxa de desemprego provavelmente serão limitados.”

Inflação na Zona do Euro Cai para 1,8%

Um relatório da Eurostat mostrou que a inflação geral na zona do euro caiu para 1,8% em setembro, em termos anualizados. Este foi o valor mais baixo registrado desde abril de 2021, trazendo a inflação para abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). A inflação subjacente foi de 2,7%, 0,1% abaixo do valor de agosto.

Na segunda-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, observou que "os últimos desenvolvimentos reforçam nossa confiança de que a inflação retornará à meta de maneira oportuna." Como a inflação parece estar próxima da meta do BCE, os analistas sugerem que os formuladores de políticas do BCE poderiam considerar uma redução nas taxas de juros na próxima reunião.

Economistas Temem Erro de Política Monetária do Fed

Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Economia Empresarial (NABE) revelou que 39% dos economistas entrevistados acreditam que um erro de política monetária “é o maior risco para a economia dos EUA nos próximos 12 meses." As eleições presidenciais dos EUA e os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia ocupam uma posição inferior ao risco da política do Fed como potenciais fatores de perturbação econômica.

Um em cada dois entrevistados disse que é provável que a economia dos EUA tenha um desempenho pior do que o esperado, com o crescimento econômico desacelerando para 1,8% em 2025, a taxa de desemprego aumentando para 4,4% e a inflação pairando em torno de 2,1%.

