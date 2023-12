Dois dias, três decisões sobre taxas de juro

Sem dúvida, dois dos temas principais deste ano foram a inflação e as taxas de juro. À medida que 2023 chega ao fim, uma série de dados importantes sobre estes dois temas chegam até nós rapidamente.

Ontem, o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgou os dados da inflação para Novembro (mais sobre isso mais tarde). Analisando o resto da semana, a Reserva Federal deverá anunciar a sua última decisão sobre a taxa de juro às 19:00 GMT. Esta será seguida por decisões do Banco da Inglaterra (BoE) e do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Três decisões sobre taxas de juro em dois dias, e espera-se que todas as três sejam iguais: manter.

Nesta fase, é amplamente esperado que tenhamos chegado ao fim do ciclo de subida de taxas mais acentuado em décadas e a atenção agora muda para pistas sobre quando as taxas começarão a ser reduzidas.

Ouvimos a frase “maior por mais tempo” muitas vezes no último ano. Embora possamos ter uma resposta para a questão de quanto mais alto, a questão que se coloca agora é: quanto tempo mais?

À medida que a inflação cai e os elevados custos dos empréstimos pesam sobre o crescimento económico, prevê-se que todas as três instituições comecem a reduzir as taxas no próximo ano. No entanto, todas os três permanecem cautelosas.

A Reserva Federal

Os dados de ontem revelaram que o IPC nos EUA também arrefeceu ligeiramente de ano para ano, caindo de 3,2% para 3,1%.

No entanto, o indicador preferido da Fed para a inflação, o IPC, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, manteve-se estável ano após ano em 4%, e aumentou 0,1% numa base mensal. Todos estes números estiveram em linha com as expectativas.

Embora a inflação global tenha evoluído na direcção certa, a inflação subjacente persistentemente rígida dá à Fed uma razão para não agir com impaciência quando se trata de flexibilizar a política monetária. Hoje, espera-se que a Fed vote pela terceira vez consecutiva para manter as taxas de juro no intervalo actual de 5,25% – 5,50%.

Dado que qualquer outro resultado parece altamente improvável, em vez da decisão sobre a taxa de juro em si, os olhos estarão firmemente voltados para a previsão da Fed para a economia e para uma indicação sobre quando as taxas serão reduzidas e em quanto. Atualmente, o mercado de futuros prevê quatro cortes de 0,25% em 2024.

No entanto, muitos analistas estão céticos, com o Barclays e o Goldman Sachs entre aqueles que prevêem que apenas dois destes cortes se materializarão. Na verdade, com o Presidente da Fed, Jerome Powell, a dizer recentemente que era “prematuro…especular sobre quando a política poderá aliviar”, é provável que a Fed tente deitar mais água fria sobre tais pressupostos.

Enquanto os mercados antecipam um comportamento conciliatório por parte da Fed, o mercado de ações dos EUA tem estado em crise recentemente, com o S&P 500 a ganhar mais de 10% desde o início de novembro, fechando a sessão de ontem 3% abaixo do seu máximo histórico. Com as ações a moverem-se para um lado, o dólar americano move-se para o outro. Desde o início de novembro, o índice do dólar americano caiu 2,8%.

