每周市场展望：关注美国通胀和英国 GDP

二月 08, 2022 02:44

在上周三个主要央行的公告之后，本周的经济日历相对较少。交易者将关注周四的美国消费者价格通胀报告和周五的英国 GDP 公告。

欧盟委员会还将在周四发布其最新的欧盟经济预测报告。上周，欧洲央行出人意料地转向撤回在大流行期间制定的刺激措施，比预期更快，这帮助欧元全线飙升。

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每周外汇日历

资料来源：Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 CPI 数据

2 月 10 日星期四，格林威治标准时间下午 1 点 30 分，劳工统计局将发布最新的消费者价格通胀报告。这显示了消费者购买的商品和服务价格的变化。央行在决定利率政策时会使用通胀数据，因此它们可以成为市场推动者。

市场预计 1 月份的同比通胀率将跃升至 7.2%，而环比数据预计将下降。弱于预期的数据将意味着通胀开始放缓，这可能有助于美国股市，但会损害美元。

然而，好于预期的读数可能有助于提振美元，自去年6月以来，美元一直在推高，但本月迄今一直在挣扎。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：2005 年 6 月 1 日至 2022 年 2 月 6 日，于 2022 年 2 月 6 日下午 7:00 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

从上图美元指数月度价格走势图来看，货币指数一直在103.00-89.00之间的长期交易区间内交易。自去年 6 月以来，美元指数一直在推高，目前处于长期交易区间的中间位置。

在过去的几个月里，美元指数呈现出上行和下行的走势，但仍处于相对区间内。我们目前的交易价格水平与 2021 年 11 月相同。所有的目光都将集中在本周的通胀报告上，以推动美元再次上涨。

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公司交易更新和股票指数

过去几周，大多数全球股市指数都出现了令人印象深刻的救济性反弹。大多数从主要的历史支撑位反弹。随着财报季的结束，投资者将在市场上寻找新的说法。

本周的通胀数据可能是关键。毕竟，通胀上升是导致市场预测美联储今年将加息五次的原因。借贷成本上升的可能性是今年年初近期抛售的原因之一。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2020 年 7 月 27 日至 2022 年 2 月 7 日，于 2022 年 2 月 7 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2021 = 26.99%，2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%

S&P 500 股市指数从上周市场展望报告中强调的水平支撑位飙升。价格现在已经回落了近期抛售的 50%，位于 50 周期和 100 周期指数移动平均线之间。

如果价格能够突破 50 周期指数移动平均线，那么买家有可能保持控制权，直到创出历史新高。然而，通胀报告中的美元走强可能会给股市带来压力，并迫使可能重新测试水平支撑位。

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