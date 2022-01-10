每周市场展望：聚焦美国数据和收益

一月 11, 2022 02:40

本周发布的所有主要经济数据均来自美国，其中包括最新的消费者价格通胀和零售销售数据。考虑到上周美国非农就业数据的严重缺失，这一数据将受到广泛关注。

市场预计 12 月经济将增加 422,000 个工作岗位，但仅增加了 199,000 个工作岗位。美元受此消息影响而下挫，因为由于预测今年将有三次加息，市场上大多数人仍在大量看多美元。

如果数据继续令人失望，未来一个月左右可能会出现一些重大的市场走势。相反，加元一直表现出色，持续良好的数据发布包括上周好于预期的就业报告，这有助于进一步提振加元。

这也是美国财报季的开始，美国主要银行本周将公布财报。

在此精选的新教育文章中，您可以详细了解一些影响市场的全球主题。

每周外汇日历

资料来源：来自 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 CPI 数据

1 月 12 日星期三格林威治标准时间下午 1 点 30 分，美国劳工统计局发布了最新的消费者价格通胀 (CPI) 数据。分析师预测年度 CPI 数据将保持稳定。然而，不包括食品和能源价格的核心 CPI 数据将大幅上升。

CPI 数据的飙升可能会增加美联储 3 月会议将开始加息的可能性。然而，由于美元交易是目前市场上最拥挤的交易之一，我们可以看到任何疲软的消息公布后获利回吐，例如上周的就业报告。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：从 2013 年 8 月 1 日到 2022 年 1 月 7 日，于 2022 年 1 月 7 日晚上 7:00 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面显示的美元指数月度图表强调了一个事实，即价格处于 103.00 至 89.13 之间的长期交易区间中间。价格也在测试一个关键的价格阻力位，该阻力位是2019年的支撑位。

由于对美联储今年可能采取的行动的大部分预测可能已经被消化，交易者还需要为潜在的回调做好准备。很大程度上将取决于本周的新闻公告以及美元是否走强以突破阻力位，或者是否会回落至 94.40 附近的支撑位。

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公司交易更新和股票指数

本周是美国财报季的开始，摩根大通和花旗集团将于周五公布财报。达美航空也将在周四发布报告。

由于美国科技股的估值过高，今年迄今为止，美国股市指数一直落后于欧洲指数。加息步伐加快的可能性也损害了美国股市。

因此，要让市场继续运转，这取决于本财报季。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：2021 年 4 月 5 日至 2022 年 1 月 7 日，于 2022 年 1 月 7 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

S&P 500 股票市场指数仍处于长期牛市趋势中。上图显示 50 天指数移动平均线（红线）仍高于 100 天指数移动平均线（绿线） - 从而确认上升趋势。

市场经常扭转这些移动平均线水平，特别是过去四次移动的 100 天移动平均线。如果价格回到这个水平，这可能是一个值得关注的领域。

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