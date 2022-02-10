微软考虑收购网络安全公司

二月 10, 2022 20:31

英国房屋建筑商 Barratt 和制药公司葛兰素史克（GSK）的积极收益为今早英国股市的强劲开局做出了贡献，FTSE 100 指数和 FTSE 250 指数均开局良好。

昨天在大西洋的另一边，英国这一天的乐观开局延续了大体上积极的一天。华尔街昨日收盘，三大基准指数均上涨，主要受苹果、亚马逊、微软和特斯拉强劲表现的推动。

然而，Facebook 所有者 Meta Platforms 并没有喘息的机会，其股价在盘中进一步下跌 2.1%。最近一天的亏损意味着，在短短四个交易日内，Meta Platforms 的股价下跌了近 32%，在此过程中市值蒸发了约 2800 亿美元。

在昨天的新闻中，我们报道了健身车制造商 Peloton Interactive，在亚马逊和耐克有收购兴趣的报道中，其股价在周一的交易中上涨了 21%。

昨天，在宣布现任首席执行官兼联合创始人约 John Foley 将卸任并由 Spotify 和 Netflix 的前首席财务官 Barry McCarthy 接任后，Peloton 的股价再次飙升，这次涨幅超过 25%。Peloton 进一步宣布，在宣布季度亏损大于预期后，他们将裁员约 20%，以试图削减成本。

昨天在华尔街获得巨额收益的另一家公司是网络安全公司 Mandiant。

Mandiant 的股价在盘中上涨了近 18%，此前有报道称微软正在考虑对该公司进行收购，并且双方正在就此进行讨论。

近年来，网络攻击呈上升趋势，此次潜在的收购可以帮助微软改善对其客户的保护。去年，这家科技巨头收购了另外两家网络安全公司，并进一步承诺在未来五年内斥资 200 亿美元改善网络安全。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Mandiant 日线图。日期范围：2021 年 5 月 21 日至 2022 年 2 月 8 日。拍摄日期：2022 年 2 月 9 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Mandiant 日线图。日期范围：2018 年 4 月 30 日至 2022 年 2 月 8 日。拍摄日期：2022 年 2 月 9 日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。

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