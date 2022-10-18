财报季市场情绪得到改善

十月 19, 2022 05:03

由于地缘政治紧张局势和对经济衰退的担忧引发了避险情绪，第四季度的开局并不乐观，但财报季自此开始，将市场参与者的注意力集中在基本面上。

尽管股市和货币市场的波动性仍然很高，看跌情绪持续存在，但本周开始时，美国银行 (BAC)、嘉信理财和纽约梅隆银行的第三季度收益报告好于预期。

BAC 宣布收入 245 亿美元，受益于货币政策收紧和加息带来的更高利率收入。由于在美国技术性衰退期间对新企业采取谨慎态度，投资银行业务收入下降。

今天发布的超级股收益报告包括强生公司 (JNJ)，预计收入为 234.6 亿美元；罗氏控股 ADR (RHHBY) 收入为 156.6 亿美元；Netflix (NFLX) 的收入预计为 78.5 亿美元，高盛 (GS) 的收入预计为 113.7 亿美元。虽然分析师的共识可以给出专家估计，但实际结果可能高于或低于预期。

随着财报季为股市情绪注入一些活力，外汇交易者正在为本周发布的几份具有重大影响的经济报告做准备。

德国公布了 10 月份 ZEW 经济景气指数，预计为 63.4，而上月的结果为 61.9。由于乌克兰战争导致供应方面的限制，天然气价格上涨，德国经济增长和信心的风险已经上升。

周三，英国将发布 9 月份的危险消费者价格指数 (CPI) 报告。预计通胀率将与 8 月份持平，为 9.9%，但由于在撰写本文时英国经济面临相当大的逆风，这一点存在不确定性。

金边债券市场经历了波动，只是由于英国央行放松了货币政策并延长了其量化宽松计划而得以平息。虽然央行此后结束了债券市场的操作，但货币市场的通胀和利率预期并没有因为央行的眨眼而消失。

最后，预计周三和周四将公布美国房地产市场数据，届时将公布 9 月份的房屋开工、建筑许可和现有房屋销售。由于较高的利率对抵押贷款市场和投资情绪造成压力，这些都被视为低于之前的结果。

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