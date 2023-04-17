关于澳元您应该知道的事

四月 17, 2023 19:43

澳元 (AUD)，或一些交易者所称的“Aussie”，是亚太地区最坚挺的货币之一。澳元是全球市场上交易量最大的货币之一，约占每日交易量的 6.0%，平均价值 4790 亿美元。

澳大利亚储备银行 (RBA) 在其“澳元汇率的驱动因素”中指出：“大宗商品在澳大利亚出口中占很大份额，因此大宗商品价格的变动会导致出口价格的变动。较高的商品出口价格意味着需要更多的澳元来购买相同数量的澳大利亚商品出口。这与澳元需求增加和升值有关。事实上，澳元通常被称为商品货币。”

该博客将为您提供一些有关澳元、该国经济和澳大利亚央行货币政策的有用见解。

澳元波动

澳元兑美元汇率在 2020 年 3 月暴跌至 2003 年以来的最低水平，并在 3 月 19 日跌至 0.5510 美元的低点。澳大利亚国民银行 (NAB) 于 2020 年 4 月发布的一份报告指出，“商品价格下跌加剧了AUD/USD 的下行压力，这不仅是因为全球经济萎缩的需求冲击，而且是 积极的供应冲击导致油价上涨。”

图示： Admirals MetaTrader 5 - AUD USD 每月图表。日期范围：2015 年 9 月 1 日至 2023 年 4 月 13 日。拍摄日期：2023 年 4 月 13 日。过去的表现并不代表未来的结果。

澳元兑美元汇率在 2021 年 5 月 1 日上涨至 3 年高点，但在接下来的几个月中回落，并在 2022 年 10 月触及 2 年低点。

图示： Admirals MetaTrader 5 - AUD USD 每日图表。日期范围：2022 年 12 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日。拍摄日期：2023 年 4 月 13 日。过去的表现并不代表未来的结果。

今年，澳元兑美元汇率落后于大多数 10 国集团货币，下跌 2.5%。彭博社的一份报告表明，这一下降“是在美国银行业动荡、美国国债收益率下降以及澳大利亚储备银行决定暂停加息以评估前景的背景下发生的。”

关于澳大利亚经济，您应该了解什么？

根据世界银行提供的数据，按名义国内生产总值 (GDP) 计算，澳大利亚经济在全球排名第 13 位。经济合作与发展组织 (OECD) 进行的一项调查指出，澳大利亚的政府债务占全国 GDP 的 83.7%。

国际货币基金组织 (IMF) 最新发布的《世界经济展望》预测，澳大利亚 2023 年 GDP 增长 1.6%，2024 年增长1.7%；值得注意的是，澳大利亚经济在 2022 年增长了 3.7%。澳大利亚财政部和澳大利亚储备银行 (RBA) 预测 2023 年和 2024 年的 GDP 增长率为 1.5%。

国际货币基金组织的同一份报告称，2023 年通货膨胀率将达到 5.3%，并在 2024 年下滑至 3.2%。澳大利亚央行的分析师预测今年通货膨胀率将达到 4.75%，到 2024 年将达到 3.5%。

澳大利亚财政部长 Jim Chalmers (吉姆·查尔默斯) 告诉美国广播公司记者，“即使在过去几个月中，世界局势也变得更加复杂和更具挑战性。因此，我们不会完全不受影响。财政部确实预计我们自己的经济将在今年晚些时候大幅放缓。由于全球经济放缓和国内利率上升的影响。因此，们有很多来自世界各地的影响。”

澳大利亚央行评估其货币政策的影响

4 月 4 日，澳大利亚央行理事会宣布暂停其货币政策紧缩计划的决定。会后声明称，尚未感受到大幅加息的全部影响。澳大利亚央行董事会成员强调，消费者通胀似乎已经见顶，但补充说，“很可能需要进一步收紧政策，以确保通胀回到目标水平。”

Westpac 的货币策略师在一份报告中写道：“随着澳大利亚市场在复活节后重新开市，预计澳大利亚央行将在 5 月份将现金利率上调 25 个基点的可能性约为 25-30%。在 4 月 26 日重要的第一季度 CPI 数据公布之前，5 月加息仍然是西太平洋银行的基线情景。5 月之后，市场定价开始倾向于宽松的可能性。”

澳大利亚央行行长 Philip Lowe 告诉国家新闻俱乐部：“第三个原因是储备银行董事会准备让通胀回归目标的速度比其他一些央行略慢。我们的最后一组预测是通胀率在25年中回到目标值。”

澳元交易和风险缓解

AUD/USD、AUD/GBP 甚至 AUD/NZD 等澳元货币对是财经新闻文章中经常出现的话题。在交易界，澳元与大宗商品交易密切相关，且与中国经济相关，因此备受关注。

与每一种交易工具一样，风险管理对每个交易者来说都是至关重要的，尤其是初学者。作为新手交易者，您可能会面临损失资金等危险，因为您可能缺乏判断正确做法的经验。为了提高您的交易技巧和成功的机会，最好学习如何使用风险管理工具。例如，使用止损单等工具可以帮助您将交易风险降至最低。因此，您的压力更小，头脑更清晰，可以按照您想要的方式调整交易策略。

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