波音与空客交易：空中竞争

一月 15, 2024 22:18

就在几天前，阿拉斯加航空公司一架波音 737 Max 9 飞机发生事故，幸好没有对乘客的健康造成重大影响。波音公司和空中客车公司是航空业最大的竞争对手。

该事件引发了对波音产品的讨论，迫使波音股价连续两天暴跌。在本文中，新手交易者将有机会了解有关波音和空客的更多信息，这可以帮助他们形成对航空业公司交易的看法。

阿拉斯加航空 737 Max 9 机舱面板导致波音股价下跌

在我们回顾波音的表现之前，让我们先看看阿拉斯加航空的航班发生了什么。据媒体报道，飞机上内置的一块用于填充紧急出口的客舱面板 (阿拉斯加航空并未要求) 在飞行途中发生爆炸，导致乘客生命危险。飞行员设法将飞机飞回机场，没有造成乘客伤亡或严重受伤。

飞行安全问题对波音公司造成伤害

此次事故并不是第一起与737 Max机型有关的事故。2018 年和 2019 年发生的两起涉及 737 Max 8 机型的事故造成了重大人员伤亡，并引发了对飞机安全性的担忧，因为美国联邦航空管理局 (FAA) 的调查人员强调了自动驾驶系统的工作方式存在问题。2019 年，737 Max 机队停飞 20 个月，耗资约 210 亿美元。

美国联合航空公司、墨西哥航空公司、土耳其航空公司等航空公司被迫停飞其机队，并与波音专家合作以解决任何问题。阿拉斯加航空公司事件促使各公司重新审视其机队状况。

在美国航空监管机构暂时停飞部分 737 MAX 喷气式飞机后，波音公司的股价在 1 月 8 日下跌了 8%。波音公司首席执行官 Dave Calhoun 1 月 10 日对 CNBC 记者表示，阿拉斯加航空的井喷是由“质量逃逸”造成的。在被问及如何解释这个词的含义时，Calhoun 指出，这是“对人们在检查中发现的问题的描述......任何有可能导致事故发生的问题。” 波音公司首席执行官在向波音员工发表讲话时说："我们将承认我们的错误。我们将以 100% 和完全透明的方式对待每一步"。

一些分析师认为，新的 737 Max 9 事件是美国公司的暂时性挫折。但也有分析师表示，"质量逃逸 "在一个出现故障就会造成严重后果的行业中是不可接受的，并补充说，当局已让 171 架飞机停飞。

波音在与空中客车的战争中节节败退

在 2019 年之前，波音公司一直保持着强劲的销售业绩，宣称收入超过 1000 亿美元。在美国外交的支持下，波音在海湾国家获得了与空客的合同，但接下来的几年对这家美国制造商来说并不好过。737 Max 客机的技术问题和中美之间的商业战将波音公司挤出了世界上最大的市场之一。

资料来源： Admirals MetaTrader 5 。波音公司 (#BA) - 月度图表。日期：2016 年 4 月 1 日至 2024 年 1 月 12 日，拍摄于 2024 年 1 月 12 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

使用 737 Max 的航空公司的利益相关者，如 Ryanair，对其机队停飞并不满意，因为越来越多的证据表明存在质量控制问题。

路透社报道指出，波音公司在 2023 年交付了 528 架飞机，并预订了 1,314 架净新订单，高于 2022 年的交付量 480 架和净新订单 774 架，这是第三好的一年。去年，该公司交付了 396 架窄体 737 喷气式飞机，实现了至少 375 架单通道飞机的修订目标，但未达到 400 至 450 架喷气式飞机的最初目标。

空中客车公司发展壮大并登上王位

空中客车公司是欧洲对波音公司的回应，由多家欧洲航空航天公司于 1970 年联合成立，旨在与美国同行竞争。空中客车公司的第一款产品是 1972 年生产的 A300，这是世界上第一架宽体双喷气式飞机。从那时起，空中客车公司生产了各种各样的商用客机，包括 A340 和 A320neo，以及在长途客运市场上与波音公司的 747 直接对抗的巨型客机 A380。

在过去五年中，空中客车公司一直是全球第一大飞机制造商。1 月 11 日，空客公布了 2023 年预定订单和交付量。报告显示，空客 2023 年获得了 2,094 架飞机订单，创下该公司历史最高订单数，此前数字为 1,503 架。尽管存在供应链问题，空中客车公司去年仍向客户交付了 735 架喷气式飞机，超出了自己设定的 720 架交付目标。

资料来源： Admirals MetaTrader 5 。空客集团 SE (#AIR) - 月度图表。日期：2016 年 4 月 1 日至 2024 年 1 月 12 日，拍摄于2024 年 1 月 12 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

空客商务首席官 Christian Scherer 指出，“我们最初预计航空业将在 2023 年至 2025 年的某个时间段内复苏，但我们在 2023 年看到的是，除了单通道市场之外，宽体客机的回归比预期要早得多，而且充满活力 ”。Schered 补充道：“我们从未在任何一年销售过如此多的 A320 或 A350……旅游业又回来了，而且势头强劲。”

新手交易波音、空中客车和其他航空类股票

波音、空客等贸易公司或巴西航空工业公司等其他航空公司可能会让初学者感到兴奋，因为著名的品牌有时可能在选择交易金融工具时发挥作用。当新手交易者参与时，面临的挑战是缺乏交易知识和经验。

新手交易者如何弥补这些呢？一个好主意是从使用经纪商提供的教育材料学习交易基础知识开始。观看网络研讨会和其他视频、阅读教育文章和操作指南可以帮助初学者提高知识。

交易策略中不应忽视的另一部分是使用风险管理工具，例如止损和止盈订单。应使用风险管理工具来降低风险，同时也降低执行交易策略时的压力。如果使用得当，风险管理工具可以尽可能减少资金损失。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。