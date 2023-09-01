首次公开募股 (IPO)：您应该了解的

九月 02, 2023 01:37

如果您过去几周一直在阅读新闻，您可能已经读到了一家名为 Arm 的芯片设计公司即将进行 IPO 的消息。但什么是 IPO？公司为什么要进行 IPO？这次又有什么特别之处？

什么是 IPO？

首次公开募股 (IPO) 是指私营公司发行新股向公众出售，从而成为上市公司的过程。

上市后，公司股票将在伦敦证券交易所或纽约证券交易所等证券交易所挂牌交易，买卖双方可在整个交易日进行股票交易。

虽然这历来是最受欢迎的上市途径，但并非唯一的方法。其他方法包括利用特殊目的收购公司 (SPAC) 或直接上市，这两种方法近年来越来越受到重视。

为什么要通过 IPO 上市？

通过 IPO 上市的主要好处和原因是赚钱。通过发行新股并向公众出售，公司可以筹集大量资金，然后用这些资金来推动未来的增长、偿还债务或为新项目提供资金。上市后，公司还可以在未来通过二次发行筹集更多资金。

此外，IPO 通常都会伴随着大量的宣传 (例如即将到来的 Arm IPO)，这有助于提高公众对公司的认识，推广其产品，并有可能增加其市场份额。

成为上市公司还可以为现有股东提供流动性，他们可以选择在公开市场上出售其股票，而这在公司是私营公司时是不可能的。

IPO 流程如何运作？

为了上市，公司需要寻求承销商 (通常是投资银行) 的服务，该承销商将主导 IPO 流程的大部分，并收取高额服务费用，费用可高达募集资金总额的 7%。

承销商将帮助上市公司决定发行多少新股，并对公司进行估值以决定 IPO 价格。他们还承担宣传 IPO、激发潜在机构投资者兴趣并最终出售股票的任务。IPO 是非私人投资者在所谓的一级市场投资该公司的第一次机会。

然而，很多时候，这种投资 IPO 的机会仅限于机构投资者、其他投资银行、对冲基金和知名投资客户。大多数散户交易者和投资者将不得不等到 IPO 之后才能在所谓的二级市场上购买股票。

顾名思义，承销商还代表公司承担巨大风险，承诺购买在首次公开募股期间未售予其他投资者的任何股票。这使他们有动力压低股票价格，这在历史上曾导致股票价格在首次公开募股当天开始交易时上涨。这有时被称为 "IPO pop"。

为什么对 Arm 如此关注？

IPO 通常会获得相当多的媒体报道，尤其是像 Arm 这样的大资金 IPO，其母公司软银的估值显然约为 640 亿美元。然而，在 IPO 市场稍稍平静之后，随着 IPO 的到来，Arm 吸引了特别多的关注。

2021 年是“IPO 年”，全球共有 2,682 次 IPO 交易，筹集资金总额达 6,080 亿美元，创下历史新高，但 2022 年 IPO 市场大幅放缓。严重的经济逆风、全球不确定性和投资者兴趣不足导致 2022 年 IPO 数量大幅下降至 1,154次。这些 IPO 总共筹集了相对较少的 1,730 亿美元。

特别是在美国，Arm 预计将在纳斯达克证券交易所上市，但 2022 年仅进行了 93 次 IPO，筹集资金总额为 240 亿美元。这比去年的 1,115 次 IPO 有所减少，去年筹集的资金总额为 3,460 亿美元。

虽然目前尚不清楚 Arm IPO 希望筹集多少资金，但如果软银的估值准确，当 Rivian Automotive 首次上市时，Arm 将成为近两年来在美国完成 IPO 的最有价值公司，市值 700 亿美元。

因此，其他热衷于首次公开募股的私营公司可能会密切关注。如果 IPO 成功，Arm 可能会启动陷入困境的美国 IPO 市场。

Arm IPO 有何期待

软银希望这次 IPO 比之前对 WeWork 的尝试更加成功，WeWork 的投资失败导致该公司损失了数十亿美元。在 2019 年未能成功启动 IPO 后，WeWork 最终于 2021 年通过 SPAC 上市。

WeWork 首个交易日结束时，其市值约为 90 亿美元。如今，它的市值还不到 1 亿美元，据报道已经接近申请破产。软银总共投资超过 100 亿美元购买 WeWork 46% 的股份。

再来看 Arm。这家总部位于英国的公司的主要收入来源是知识产权许可。与制造和销售自己的芯片不同，Arm 向芯片制造商收取使用其芯片设计的百分比费用。

这些设计几乎可以在全球所有的智能手机中找到，在这一市场中，Arm 占有 99% 以上的份额。的确令人难以置信。但是，当一家公司拥有 99% 的市场份额时，它将何去何从？这种主导地位也使 Arm 严重受到智能手机市场波动的影响，近几个月来该市场的销量一直在下降。

此外，据报道，潜在投资者对 Arm 在中国的业务感到担忧，该公司大约 25% 的收入依赖于中国地区。在中国政府和华盛顿之间的关系似乎正在恶化、华盛顿已开始对美国芯片制造商在中国的业务实施限制，这种对中国的依赖可能会令投资者望而却步。

因此，那些考虑在 IPO 后投资 Arm 的人可能需要谨慎对待这项投资。谨慎的做法或许是观望市场对美国近两年来首次大规模 IPO 的反应。

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外部来源

PWC – Global IPO Watch 2021

PWC - Global IPO Watch 2022

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