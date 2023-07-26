美联储、欧洲央行和日本央行将决定利率

七月 27, 2023 05:20

美联储 (Fed)、欧洲央行 (ECB) 和日本央行 (BoJ) 是本周将宣布利率决定的三大央行。市场参与者和分析师也将关注会后声明，以寻找前瞻性指引线索。

国际货币基金组织 (IMF) 通过其《世界经济展望》报告中警告日本说："目前，风险可能是上行的，通胀压力可能会继续保持在目标之上。IMF 建议，"货币政策可以继续保持宽松，但需要为可能需要开始加息做好准备"，并建议日本央行 "更加灵活一些，或许可以摆脱目前对收益率曲线的控制"。

在澳大利亚，按年率计算，今年第二季度通胀率降至 6%，超出了分析师的预期。按季度计算，物价上涨 0.8%，为 2021 年 9 月以来的最低水平。Deloitte Access 分析师表示，最新的通胀数据进一步证明澳大利亚央行加息幅度过高。

美联储利率决定

美联储联邦公开市场委员会 (FOMC) 预计将于周三召开会议，并在当天晚些时候公布利率决定。据路透社报道，市场分析师认为美国央行将加息 25 个基点。

尽管讨论了年底前两次加息的可能性，但大多数经济学家仍然认为，即将到来的加息将是当前紧缩周期中的最后一次。过去几个月总体通胀率有所下降，6 月份为 3.0%，略高于美联储的目标数字。通胀下降和劳动力市场坚韧强劲，促使一些经济学家建议美联储可能在 2023 年底前开始降息。不过，美联储主席 Jerome Powell 一直强调货币政策紧缩尚未结束。

欧洲央行利率决定

欧洲央行将是下一个将于周四下午公布利率计划的央行。欧洲央行效仿其他央行，提高借贷成本，试图应对通胀上升。据路透社报道，经济学家建议欧元区央行将加息 25 个基点。

去年欧元区利率上涨 400 个基点至 3.5%，创 22 年来最高水平。虽然六月份总体通胀率连续第三个月下降，但服务业等核心价格却有所上涨。瑞银分析师表示，由于过去几个月强劲的劳动力市场和工资上涨，“潜在通胀的下降将非常非常缓慢，因此欧洲央行对此感到担忧”。

日本央行利率决定

日本央行将是最后一个就利率问题召开董事会的央行。经济学家建议日本央行将维持收益率曲线控制 (YCC) 不变，并将短期利率目标稳定在 -0.1%。过去 15 个月，通胀一直高于日本央行的目标，而其他调查显示经济正在升温。

荷兰合作银行分析师在 7 月 25 日发布的一份报告中写道，日本央行的“鸽派”做法可能会打压日元。这家荷兰银行的经济学家表示，“虽然日元可能会因 7 月 28 日鸽派政策结果而走软，但有关 9 月份采取行动的猜测很可能会迅速升温。这将限制日元的抛售压力。工资持续上涨的迹象将为日本央行调整政策开绿灯，而明年工资涨幅较小可能会发出相反的信号。”

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