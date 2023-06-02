美联储利率：新的加息还是暂停？

六月 03, 2023 07:02

过去几个月，世界上一些最强大的经济体的利率大幅上升。一些央行提高了借贷成本，以应对对消费者预算造成影响的高通胀数据。美联储 (Fed) 银行以紧缩货币政策和连续加息领先。

在美国消费者努力应对不断上涨的生活成本之际，企业也面临利率升高导致贷款成本上升的问题。最大的问题是美联储是否会暂停货币政策紧缩或更多的加息行动。

距离 6 月 14 日的下一次联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议只有几天的时间，我们的文章将分享一些有关美联储实施的利率和货币政策的宝贵见解。

所有人的目光都集中在美联储身上

众所周知，大多数央行都会审查美联储的行动，有时会根据相关数据调整政策。美联储被认为是世界上最重要的央行之一。由于美元是国际交易中使用最广泛的货币，因此当您阅读这些内容时，美联储的决定会影响美元兑其他主要货币的价值。

自 2022 年 3 月以来，美国央行已连续 10 次加息，以努力对抗 40 年来创下的最高通胀数据。美联储主席 Jerome Powell 于 2018 年接替 Janet Yellen，他可能没有预料到在冠状病毒大流行扰乱全球经济活动后会出现如此强大的通胀压力。

2022 年 3 月，美联储理事会决定开始收紧货币政策，因为通胀上升的最初迹象越来越明显。在短短 3 个月内，按年率计算，总体通胀率达到 9.1%，创下 40 年来的新高。

美联储官员怎么说以及预测是什么？

当然，投资者和交易者无法预测美联储未来的行动方针。美联储董事会根据通胀数据、劳动力市场统计数据、生产力、失业率和其他此类因素做出决策。

几天前， Jerome Powell 指出，目前还不清楚美国是否需要进一步加息。

他在美联储的一次研究会议上发表讲话时提到，“迄今为止，我们的紧缩政策的滞后效应以及近期银行业压力导致的信贷紧缩程度都存在不确定性。因此，今天，我们的指导仅限于确定我们将监测的因素，因为我们评估额外的政策紧缩可能适合将通胀率恢复到 2% 的程度。 做得太多或做得太少的风险正在变得更加平衡，我们的政策也进行了调整以反映这一点。”

美联储的“鹰派”希望进一步加息

克利夫兰联储行长 Loretta Mester 就利率问题向金融时报记者发表讲话，并表示没有令人信服的理由等待新的加息。

“我真的没有看到一个令人信服的理由来暂停 - 意思是等到你得到更多的证据再决定做什么。我会看到更多令人信服的理由来提高 [利率] 然后保持一段时间，直到你对经济走向的不确定性降低。在明确有必要采取更多紧缩措施的情况下，跳过加息的唯一原因是市场的极端波动或其他冲击。我只是认为我们可能需要走得更远。在这一点上，我真的不一定能看到一个令人信服的理由，即我们不想再采取一小步来应对一些真正根深蒂固的、顽固的通胀压力，”她告诉英国《金融时报》记者。

一些美联储决策者对加息持谨慎态度

相反，由 Joe Biden 总统提名担任美联储副主席的美联储理事 Philip Jefferson 似乎并不认同 Loretta Mester 的观点。Jefferson 建议暂停加息将提供所需的空间和时间来分析更多数据，然后再决定进一步紧缩的程度，并补充说暂停并不意味着紧缩将会结束。

“在即将召开的会议上维持政策利率不变的决定不应被解释为我们已经达到了本周期的峰值利率。事实上，在即将召开的会议上不加息将使委员会能够在就进一步紧缩政策的程度做出决定之前看到更多数据，”他指出。

穆迪：紧缩的货币政策已经摆在桌面上

专家表示，美联储可能不得不在比预期更长的时间内维持高利率，以减少持续的通货膨胀。

穆迪分析师提醒说，利率周期对金融体系构成危险，正如近期美国银行业的波动所表明的那样。他们指出，强劲的美国劳动力市场可能会推迟经济衰退，但这有可能导致通胀上升，并迫使美联储进一步加息。

“经济活动降温和劳动力市场疲软是缓解经济通胀压力的必要条件。太长时间的弹性太大将需要更紧缩的货币政策，”报告称。

交易和美联储加息

利率上升迫使一些企业改变他们的计划，而普通人则不得不削减开支。随着美联储、英国央行和欧洲央行等央行加息和重新评估其量化宽松政策，主要货币价值出现波动，时强时弱。

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