美联储鲍威尔：通胀下降，可能还会有更多加息

二月 09, 2023 05:43

在美国联邦储备委员会 (Fed) 主席 Jerome Powell (杰罗姆·鲍威尔) 在华盛顿经济俱乐部发表讲话后，美国股市周二上涨。其他消息，尽管美中外交关系恶化，但美中贸易差额在 2022 年创下历史新高。在英国，富时 100 股票指数正朝着上周五的历史高位回升，因为人们对该国经济能够避免衰退的希望越来越大。

杰罗姆·鲍威尔：通货紧缩，加息可能会继续

杰罗姆·鲍威尔在讲话中表示，通胀已经开始下降，但强调这将是一个漫长的过程。鲍威尔指出，“通缩过程，即降低通货膨胀的过程，已经开始，而且已经开始于商品行业，该行业约占我们经济的四分之一。但它还有很长的路要走。这些都是非常早期的阶段。”

美联储主席在评论利率时表示，如果通胀率高于央行预期，则应讨论进一步加息。“现实是我们要对数据做出反应。因此，例如，如果我们继续获得强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告，那么我们很可能必须采取更多行动，加息幅度要超过市场预期，”鲍威尔指出。

由于鲍威尔的评论，美元指数 (DXY) 下跌 (-0.29%)。

中国通胀可能在 1 月份加速

国家统计局 (NBS) 将发布 2023 年 1 月的通胀报告。经济学家预测，按年率计算，1 月份 CPI 通胀将加速至 2.1%。中国当局的目标是使通货膨胀率接近 3% 的目标。根据国家统计局发布的统计报告，2022 年通胀同比上升 2%。

中国政府取消了最严格的限制措施，从根本上改变了对 Covid-19 的立场。国际货币基金组织 (IMF) 总裁 Kristina Georgieva (克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃) 指出，中国的复苏可能是与 2023 年全球经济增长相关的最重要因素。1 月，Georgieva 表达了她的担忧，她说：“如果中国增长速度加快的好消息转化为石油和天然气价格跳涨，给通货膨胀带来压力怎么办？”。

彭博社分析师预测，2023 年中国 GDP 将增长 5.8%。2022 年，中国经济增长 3.0%。

英国 2022 年第四季度 GDP 报告：经济衰退与否？

2 月 9 日星期四，有关英国 2022 年第四季度 GDP 的初步报告将为投资者和交易者提供审查该国经济状况的机会。英国国家统计局 (ONS) 的报告预计将显示 GDP 年增长率约为 0.4%。

然而，值得注意的是，英国经济在 7 月至 9 月的季度收缩了 0.3%。经济学家指出，如果 2022 年第四季度再收缩一次，则意味着该国经济已进入衰退期。

英国央行 (BoE) 已表示正在考虑暂停其货币紧缩周期，一些决策者表达了他们对时机以及此类决定如何损害经济的担忧。英国央行行长 Andrew Bailey (安德鲁贝利) 表示，通胀将在 2023 年下半年更快地下降。相互矛盾的信息削弱了英镑，本周早些时候兑美元汇率触及一个月低点。

NIESR：英国可能避免衰退

国家经济和社会研究所 (NIESR) 的一份报告表明，英国很可能避免衰退。然而，英国经济智囊团的经济学家表示，高物价将影响七分之一的家庭。NIESR 预测 2023 年经济将仅增长 0.2%，2024 年将增长 1%。

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