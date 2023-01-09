美联储 1 月展望 - 利率、市场情绪

一月 10, 2023 05:45

围观，美联储观察人士，这将是充满挑战的月份，因为美联储的第一次年度会议将于 1 月 31 日至 2 月 1 日举行。

根据 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI)，美国制造业在 12 月连续第二个月收缩，令宏观经济前景蒙上阴影。这是自 2016 年 2 月以来的最低读数，不包括 2020 年 4 月大流行引发的曲线弯曲内爆。

12 月的低迷追踪了 11 月新订单和生产产出的疲软，不同之处在于就业好转进入了正区域。该部门雇用了近 10% 的美国劳动力，工人的平均薪酬比其他私营部门高出近 9%，这意味着家庭储蓄和雇员支出是 GDP 的重要贡献者。

经济脆弱性

当制造业收缩时会发生什么？

与住房部门一样，制造业在经济活动中占有重要地位，这意味着脆弱性可能会损害甚至削弱增长。制造业贡献了美国国内生产总值 (GDP) 活动总额的近四分之一，包括直接和间接价值。

去年初，美联储预计 2022 年产出将出现下滑，并预测 2023 年实际 GDP 增长将放缓，即使劳动力状况依然紧张。根据 2022 年 12 月的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要，到 2022 年底，美联储重申“预计经济增长仍将在 2023 年显著放缓”。

美联储的预测变成了一个自我实现的预言。经济放缓的部分原因是从 2022 年第一季度开始并在全年进一步收紧的限制性货币政策。

新年伊始，预计美联储的鹰派政策在短期内不会改变，会议纪要中的一句话强化了这种印象：“没有参与者预计在 2023 年开始降低联邦基金利率目标是合适的。”

限制性货币政策可能会持续下去，直到通胀处于“持续下降至 2%”。据央银称，尽管预计明年通货膨胀率将显著下降，但这将需要一些时间。

回到制造业，商业贷款成本上升和通胀压力是资助新企业和投资创造就业机会的重大障碍。另一方面，根据 ADP 就业变化报告，供应瓶颈和原材料成本有所缓解，就业部门 12 月份的表现好于预期。

对下一次美联储会议有何期待

上一次加息幅度为 0.5%，下一次加息幅度相同，总体指引为 5%。

在 2 月 1 日发布决定之前，市场情绪可能会在 1 月份波动，具体取决于美联储在演讲和采访中的言论。例如，主席杰罗姆鲍威尔将于 1 月 10 日在斯德哥尔摩发表讲话，其中可能包括对媒体的即兴评论。如果美联储的言论符合市场对下次会议加息的预期，美元可能会获得支撑。

除了美联储做出利率决定之前，1 月份值得关注的美国数据还包括截至 1 月 6 日当周的 MBA 抵押贷款申请数据。最后看到的是负 10.3%，抵押贷款申请的急剧下降反映了利率上升的影响，如果这一趋势在第一季度继续下去，可能反过来打击银行业的收入。

1 月 12 日即将发布美国 12 月核心通胀率。与 11 月份的 6% 相比，核心通胀率为 5.9%，是美联储评估价格稳定性的主要基准。与 11 月份的 7.1% 相比，整体通胀率预计为 6.9%。如果通胀在 12 月份不符合市场预期并且不降反升，则可能会增加利率政策更加鹰派的可能性。通胀下降幅度大于预期可能意味着美联储将在短期内保持更为温和的立场。

最后，1 月份密歇根消费者信心指数初值将于 1 月 13 日发布。这一重要的经济基准涵盖消费者信心指数，预计为 60.5，之前为 59.7，约占美国 GDP 的三分之二。如果该指标的上升符合预期，这可能会支持就业部门等其他更有希望的亮点。基准指数有可能会令人失望，从而使增长前景黯淡。

波动性

在预测美联储的下一步行动时，与 12 月相比，1 月的波动会更大还是更小？股市去年以悲观情绪结束，全球经济衰退的担忧以及从技术到能源等关键行业的抛售使情况变得更糟。由于通胀逆风从2022年吹入2023年，投资者和交易者应做好调整利率环境的准备，并关注不确定性对情绪的影响。

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