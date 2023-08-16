关注中国房价、美国零售销售和英国通胀

八月 17, 2023 06:28

许多亚洲股市周三下跌，英国股市开盘走低，原因是投资者消化了中国房价疲软、美国进一步加息的担忧以及英国最新通胀数据的消息。让我们仔细看看市场上正在发生的事情。

美国消费者保持韧性

周二，美国零售额增幅显著高于预期，尽管物价高企，但消费似乎依然强劲。这一高于预期的数据是在美国宣布 7 月年度通胀率从 6 月的 3% 升至 3.2% 几天后发布的，尽管这一增幅低于预期。

强劲的零售销售引发了人们的担忧，即美联储可能会决定在通胀方面仍有工作要做。因此，华尔街当天收盘下跌，银行股也因惠誉评级可能下调多家美国银行评级的消息而受到打击。 道琼斯指数、纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数分别下跌 1.02%、1.14% 和 1.16%。

来自中国的更多令人失望的数据

对全球最大经济体进一步加息的担忧，加上中国疲软的房价数据，导致许多亚洲股市周三下跌，人民币也受到负面影响。

7月份房价同比下跌，加剧了人们对已经陷入困境的中国房地产行业的担忧。此前有消息称，在零售销售和工业生产放缓的情况下，中国央行意外降息。此外，据报道，上周在国内需求疲软和出口下降的情况下，中国的通货膨胀率出现了负增长。

所有这些都表明中国经济步履蹒跚，自疫情后重新开放以来，中国经济一直表现不佳，并削弱了对 2023 年中国和全球经济增长的预期。

因此，上证综指和香港恒生指数周三收盘分别下跌 0.82% 和 1.23%，均为连续第四天下跌。

英国通货膨胀喜忧参半

周三，英国截至 7 月的 12 个月年通胀率大幅降至 6.8%，符合预期。尽管这与 10 月份 11.1% 的四十年高点相比已明显下降，但与英国央行 (BoE) 设定的 2% 的目标通胀率仍相去甚远。

虽然整体通胀率可能会成为头条新闻，但其他通胀指标可能会让英国央行的政策制定者感到头疼。

7 月份核心通胀率 (剔除波动较大的食品和能源价格) 保持在 6.9% 不变，尽管预计将下降至 6.8%。服务业通胀率从 6 月份的 7.2% 升至 7.4%。坚挺的核心通胀率和较高的服务通胀率表明，英国在抑制物价上涨方面仍有许多工作要做。

周二公布的最新通胀数据显示，英国工资增长远超预期，4 月至 6 月期间年增长率创历史新高，这凸显了英国央行对工资强劲增长助长通胀的担忧。

英国富时 100 指数周二收盘下跌 1.57%，周三开盘走低，因市场正在考虑国内和大西洋彼岸的加息前景。相反，英镑兑美元和欧元均走强。

接下来是什么？

继美国、中国和英国公布 7 月份通胀数据后，欧元区将于周五公布最新数据。

虽然截至 7 月份的 12 个月内总体通胀率预计将降至 5.3%，但核心通胀率预计将保持在 5.5% 的水平。

请记住在本公告发布期间对市场要特别谨慎，因为任何意外结果都可能引发市场波动加剧。

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