杰罗姆·鲍威尔讲话前美元飙升

十一月 09, 2023 06:32

周三上午，由于市场等待杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 将于当天晚些时候发表讲话，美元兑其他竞争对手有所上涨。美联储主席在华盛顿举行的研究与统计司百年纪念会议上的讲话将受到经济学家的密切关注，以寻找有关央行下一步政策举措的新线索。

由于对美国和中国需求下降的担忧盛行，油价跌至近三个月低点。荷兰国际集团的大宗商品分析师指出，“市场显然不太担心中东供应中断的可能性，而是关注平衡的缓和。”

在英国，英国央行 (BoE) 首席经济学家 Huw Pill 表示，英国央行于 2024 年 8 月首次降息对他来说“似乎并非完全不合理”。在评论货币政策时，他补充道，“但如果我们实行限制性政策太久，那么危险就是......我们会引发衰退，引发经济过度放缓。”

中国 10 月 CPI 报告

国家统计局 (NBS) 将公布 10 月份中国通胀数据。经济学家预计，总体通胀率按年计算为 –0.1%，按月计算为 0%。在 8 月份超低增长和 9 月份 CPI 读数为 0% 之后，如果再次出现通货紧缩，将影响政府恢复对中国经济信心的努力。由于消费者信心疲弱和房地产行业严重的流动性危机，中国经济仍处于脆弱状态。

英国 2023 年第三季度 GDP 初步数据

英国国家统计局 (ONS) 将于周五公布 2023 年第三季度 GDP 初步数据。市场分析师预计 GDP 年增长率为 0.5%，季度增长率为–0.1%。经济学家认为，由于消费者需求疲软，企业减少了活动，GDP 可能会出现收缩。

英国央行理事会表示，到 2025 年，经济增长可能为 0%，而通胀率已降至 6.7%，但仍远未达到英国央行 2% 的目标。英国财政大臣 Jeremy Hunt 预计将于 11 月 22 日发表秋季声明，政府排除任何可能减轻消费者负担的所得税削减措施。

德国商业银行：黄金价格可能突破 2,000 美元

随着金价自上周五以来继续下滑，德国商业银行的大宗商品分析师表示，贵金属失去了部分地缘政治溢价。他们在给投资者的报告中指出，“美元和债券收益率目前并不是金价的主要驱动力。自 10 月初以来，中东冲突升级以及由此产生的对黄金作为避险资产的需求在金价上涨中发挥了关键作用。由于中东冲突迄今尚未进一步升级，尽管以色列军队在加沙地带发动地面进攻，金价似乎再次失去了部分地缘政治风险溢价。目前看来，2,000 美元对金价来说已经是最好的价位了。”

另一方面，澳新银行经济学家在一份报告中指出，全球央行购买黄金仍然是金价的支撑因素。他们的报告中以中国为例，强调“根据官方数据，中国在 10 月份连续第 12 个月增加了黄金持有量，其储备增加了约 74 万盎司 (约 23 吨)。”

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