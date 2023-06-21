第二季度业绩后交易 Adobe 股票

六月 22, 2023 06:35

Adobe 是一家跨国软件公司，其产品包括 Adobe Acrobat、Experience Cloud、Photoshop、Lightroom、Illustrator 和许多其他产品，包括其新的 AI Sensei。

这家科技公司刚刚公布了其 2023 财年第二季度的收益表现。详细了解 Adobe 的业绩以及分析师对以下股票的预测。

股票： Adobe Inc Invest.MT5 账户交易品种： ADBE 日期： 2023 年 6 月 20 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 520.00 美元 目标水平： 600.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

Adobe 2023 年第二财季业绩

以下是 Adobe 最新的第二财季收益报告中的一些主要亮点：

每股收益从 2.49 美元增长到 2.82 美元

季度收入为 13 亿美元，去年同期为 11.8 亿美元

收入同比增长10% 至 48.2 亿美元，预期为 47.8 亿美元

数字媒体收入同比增长 10%

数字体验收入 (包括 Experience Cloud) 同比增长 12%

上调全年指引

Adobe 2023 年第二季度的收益表现超出了他们自己的大部分预期，收入和每股收益都更高。 这导致管理团队提高了他们的年度收入指导，到年底将收入降至 192.5 亿美元至 193.5 亿美元之间 - 分析师预测为 193 亿美元。

Adobe 的大部分财报电话会议都集中在其最近几个季度一直在开发的人工智能产品上。它决定向商业客户收取 Firefly 软件的费用，该软件可以将文本转换为 3D 图像、音频、视频和插图。其 AI 艺术生成器的活跃度比 Adobe 预期高出 80 倍。

然而，围绕 Adobe 股票和其他科技股的一个不确定因素是美联储的利率政策。在上次会议上，美联储维持利率不变，但表示全年还会有更多利率变动。

较高的利率会影响股票价格，因为较高的借贷成本会侵蚀利润。2022 年的股市崩盘在很大程度上是由央行自大流行以来首次开始加息引发的。

因此，追踪宏观经济数据对于分析Adobe股价前景也很重要。

Adobe 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Adobe 股票预测的分析师调查，目前该股票有 15 个买入、13 个持有和 0 个卖出评级。Adobe 股票预测的最高价格水平为 600.00 美元，最低目标价格为 450.00 美元。

Adobe 股票预测的平均目标价为 541.52 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 6 月 20 日

Adobe 股票价格的示例交易理念

Adobe 股价的示例交易思路如下：

在股价突破盈利后高点 520.00 美元时买入，以应对波动。

目标价略低于分析师的最高目标价 600.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Adobe 股票： 如果达到目标 = $800.00 潜在利润 [($600.00 - $520.000) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，特别是考虑到科技股目前的情况。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 个步骤购买 Adobe 股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Adobe。每月。日期：1998 年 10 月 1 日至 2023 年 6 月 19 日，拍摄于 2023 年 6 月 19 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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