新 AI 芯片发布后交易 AMD

六月 17, 2023 00:31

AMD 宣布计划发布一款新的人工智能芯片，希望能与 NVIDIA 竞争。了解更多相关信息以及分析师对以下股票的预测。

股票： Advanced Micro Devices Inc Invest.MT5 账户交易品种： AMD 日期： 2023 年 6 月 14 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 133.00 美元 目标水平： 200.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 % 风险： 高

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AMD 的新 AI 芯片与 NVIDIA 竞争？

芯片制造商 AMD 宣布了其最先进的人工智能 (AI) 图形处理单元 (GPU) 芯片。它被称为 MI300X，将于今年晚些时候开始发货。这些类型的芯片用于构建人工智能程序，并且可能成为芯片制造商的新收入来源，该芯片制造商主要以传统类型的计算机处理芯片而闻名。

MI300X 的内存容量高达 192 GB，这意味着它可以运行比当前 AI 芯片允许的更大的 AI 模型。例如，竞争对手 NVIDIA 的 H100 AI 芯片拥有 120 GB 内存。NVIDIA 的芯片如此受欢迎的原因之一是它使开发人员能够访问芯片的核心硬件功能。

AMD 宣布其芯片将拥有自己的名为 ROCm 的软件。这些芯片还将提供 Infinity Architecture，以便在一个系统中使用八个 MI300X 芯片。大多数 AI 应用程序同时使用八个或更多 GPU。

AMD CEO Lisa Su 表示，数据中心 AI 加速器芯片的市场规模可能会从今年的 300 亿美元增长到 2027 年的 1500 亿美元以上。不过，AMD 尚未公布该芯片的价格。NVIDIA 的 H100 AI 芯片成本超过 30,000 美元，因此看看他们是否试图通过更便宜的价格来竞争将会很有趣。

开发商是否采用 AMD 的芯片还有待观察。因此，在它被 AI 系统创建者发布和使用之前，它会如何影响底线是不确定的。不过，有报道称，全球最大的云计算提供商亚马逊网络服务正在考虑使用 AMD 的芯片。

该股因这一消息而上涨，但随后因 AMD 未正式披露其芯片的旗舰买家而进一步下跌。这凸显了与人工智能产品相关的任何交易的波动性。下面显示的 AMD 股票的广泛分析师价格目标显示了对 AMD 股价前景的巨大意见分歧。

这种波动很可能会持续下去，因此在考虑投资 AI 芯片制造商时，进行适当的风险管理和多样化投资非常重要。

AMD 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 AMD 股票预测的分析师调查，目前该股有 21 个买入、8 个持有和 0 个卖出评级。AMD 股票预测的最高价格水平为 200.00 美元，最低目标价格为 77.00 美元。

AMD 股票预测的平均目标价为 123.04 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 6 月 14 日

AMD 股票价格的示例交易理念

AMD 股价的示例交易思路如下：

在突破新闻后高点 133.00 美元时买入股票，以应对波动。

目标价略低于分析师的最高目标价 200.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 AMD 股票： 如果达到目标 = $670.00 潜在利润 [($200.00 - $133.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到目前芯片股的波动性。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。AMD。每月。日期：2011 年 2 月 1 日至 2023 年 6 月 14 日，拍摄于 2023 年 6 月 14 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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