随着旅行需求的飙升而交易达美航空

八月 11, 2023 18:42

达美 (Delta) 航空是全球收入和市值最大的航空公司。航空股是 2020 年受疫情打击最严重的股票之一，且复苏缓慢。然而，随着旅行需求激增和航空燃油价格下降，包括达美航空在内的许多航空公司在 2023 年都报告了积极的业绩。

继续阅读以了解有关达美航空第二季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Delta Air Lines Invest.MT5 账户交易品种： DAL 日期： 1 - 6 个月 时间线： 2023 年 8 月 8 日 进入水平： 49.00 美元 目标水平： 59.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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达美航空 2023 年第二季度业绩

以下是达美航空最新第二季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益为 2.68 美元，预期为 2.40 美元，同比增长 86%。

收入为 146.1 亿美元，预期为 144.4 亿美元，同比增长 19%。

营业收入从上一年的 14.5 亿美元增加到 24.9 亿美元。

随着国际旅行的蓬勃发展，国际客运收入增长了 61%。

贵宾票和忠诚度收入分别增长 25% 和 20%。

达美航空不仅在第二季度超出了市场预期，而且公布了有史以来最高的季度收入和盈利能力，并在几个月内第二次上调了全年预期。

与许多其他航空公司一样，达美航空在 2023 年受益于休闲旅行需求的激增和航空燃油价格的下降，燃油价格可占航空公司运营费用的 30%。

这些不断变化的情况改变了人们对航空公司的看法，许多航空公司在今年的股市中取得了良好的开局。2023 年迄今为止，达美航空的股价已飙升 38%，许多分析师预测该股可能会进一步攀升，稍后会进一步上涨。

对达美航空来说尤其令人鼓舞的是高端和忠诚度收入的增长，这表明商务旅行正在复苏，而过去几年一直落后于休闲旅行。商务旅客支付更高的费用，因此，商务旅行是提供此项服务的航空公司收入的一个非常重要的组成部分。

尽管如此，虽然航空业的前景确实有所改善，但经济前景仍然有些不确定。全球经济大幅放缓，一些经济学家仍预测美国可能在今年晚些时候陷入衰退。鉴于航空业的高度周期性，经济放缓和生活成本高昂可能会对未来几个月的航空旅行需求造成影响。

达美航空股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对达美航空股票预测进行调查的分析师显示，目前对该股有 17 个买入评级、0 个持有评级和 0 个卖出评级。达美航空股票预测的最高价格水平为 77.00 美元，最低目标价格为 45.00 美元。

达美航空股票预测的平均目标价为 59.88 美元。

资料来源： TipRanks – 2023 年 8 月 8 日

达美股价交易思路示例

达美航空股价的交易思路示例如下：

在突破 49.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师平均目标价 59.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 – 12 个月

如果您购买 25 股达美航空股票： 如果达到目标 = 250.00 美元潜在利润 [(59.00 美元 - 49.00 美元) * 25 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，如果它真的上涨的话，它甚至可能在上涨之前进一步下跌。

一定要实行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险和成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 25 股达美航空股票将需要支付 0.50 美元的佣金 (0.02 美元 * 25 股) 来执行单边交易。

然而，最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易思路总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买达美航空股票

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在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“投资”以打开网络平台。 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看价格图表。 单击屏幕底部的“创建新订单”，输入您要购买的股票数量，然后单击“购买”将您的订单发送到市场！

图示：Admirals MetaTrader WebTrader – 达美航空 H1 图表。拍摄日期：2023 年 8 月 8 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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