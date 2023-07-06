新电动车发布后交易福特

七月 06, 2023 19:35

福特宣布计划停产一款最受欢迎的车型，为一款被称为“特斯拉杀手”的新型电动汽车让路。了解有关福特计划的更多信息以及分析师对该股的预测如下。

股票： Ford Motor Co. Invest.MT5 账户交易品种： F 日期： 2023 年 7 月 5 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 15.00 美元 目标水平： 20.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

福特的新电动车型

过去 41 年来，福特最畅销的车辆之一是配备内燃机的 F 系列皮卡车。 事实上，过去 46 年来它一直是美国最畅销的卡车。但福特当前的 F-150 Lightning EV 未能复制同样的成功水平。

这就是为什么福特现在专注于推出新款雪佛兰 Silverado EV 以及 2024 年首款电池驱动的轻型皮卡。分析师迫切希望看到这款车将如何与特斯拉即在将今年晚些时候推出的电动卡车 Cybertruck 展开竞争。

尽管许多人可能认为特斯拉在电动皮卡车之战中比福特处于更有利的地位，但值得一提的是，福特去年是美国第二大电动汽车销售商。通用汽车今年到目前为止已经超越了他们，但福特的电动汽车系列可以帮助他们重新夺回自己的位置。

福特还开始在德国科隆电动汽车中心生产一款全电动探险者 SUV。福特已投资 20 亿美元建造第一家碳中和工厂，投资者希望通过工厂计划生产 9 辆电动汽车来看到这项投资的回报。

虽然福特正在准备尝试满足消费者对电动汽车的需求，但它现在是一个竞争非常激烈的领域。大众、通用汽车、特斯拉和宝马等其他汽车制造商也都在增加其电动汽车产品范围。福特高管已经表示，他们今年的电动汽车销售可能会损失 30 亿美元，但仍有望实现今年 90 亿至 110 亿美元的利润目标。

然而，不确定性也是分析师对该股看法不一的原因，如下所示。

福特股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月福特股票预测的调查显示，目前对该股的评级为 5 个买入、4 个持有和 1 个卖出。福特股票预测的最高价格水平为 20.00 美元，最低目标价格为 11.00 美元。

福特股票预测的平均目标价为 14.88 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 7 月 5 日

福特股票价格的交易思路示例

福特股价的交易思路示例如下：

在突破 15.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 20.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股福特股票： 如果达到目标 = $50.00 潜在利润 [($20.00 - $15.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到目前股市的波动性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易思路总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。福特。每月。日期：2018 年 7 月至 2023 年 7 月，拍摄日期为 2023 年 7 月 5 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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