新软件交易和人工智能计划后交易 IBM

六月 28, 2023 18:25

过去几年，IBM在新任首席执行官 Arvind Krishna 的指导下一直在努力重塑自身。这次改造包括新的并购以及对人工智能 (AI) 的关注 - 这是自 1997 年 IBM 超级计算机“深蓝”击败世界象棋冠军 Garry Kasparov 以来一直在做的事情。

下面了解更多关于 IBM 的计划和分析师对该股的预测。

股票 International Business Machines Corp Invest.MT5 账户交易品种： IBM 日期： 2023 年 6 月 26 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 140.00 美元 目标水平： 162.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

IBM 的新软件交易和人工智能计划

IBM 即将以 50 亿美元的价格收购 IT 预算和预测软件公司 Apptio。Apptio 于 2018 年被私募股权公司 Vista Equity Partners 私有化，该交易最先由《华尔街日报》宣布。

Apptio 基于云的业务管理软件提供财务和运营见解，支持企业做出更明智的财务决策。如果该交易签署，它将完成一系列收购，其中包括 2021 年以 15 亿美元收购 Turbonomic 和 2019 年以 340 亿美元收购 Red Hat。

这笔交易被视为 IBM 进军人工智能 (AI) 计划的又一步。它已经拥有一套人工智能工具，例如 Watson.ai、Watson.data 和 Watson.governance。这些人工智能程序帮助 IBM 的客户创建新的数据模型、存储数据并确保信息准确且可靠。

IBM 还扩大了与 Adobe 的合作伙伴关系，利用生成式人工智能创建内容。尽管 IBM 在过去四十年里一直涉足人工智能领域，并且现在正在重新将更多精力集中在这一领域，但与其他人工智能股票相比，其股价一直在挣扎。

例如，另一只 AI 股票 Nvidia 的股价今年迄今已上涨超过 170%，这在很大程度上要归功于它为 AI 应用创建的芯片。今年到目前为止，IBM 股价目前已下跌 8% 左右。

投资者面临的问题是，其他人工智能股票已经说明了他们从人工智能产品中获得了多少收入。IBM 还没有这样做，首席执行官表示不可能进行计算，因为在未来五年内一切都将包含人工智能。不过，他确实表示，IBM 可能会因人工智能而实现中个位数增长，但这可能不足以让投资者完全支持该股票，这可能是更多分析师持有该股票的原因，如下所示。

IBM 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 IBM 股票预测进行调查的分析师显示，目前对该股的评级为 4 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。IBM 股票预测的最高价格水平为 162.00 美元，最低目标价格为 135.00 美元。

IBM 股票预测的平均目标价为 146.56 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 6 月 26 日

IBM 股票价格的交易思路示例

IBM 股价的交易思路示例如下：

在突破 140.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 162.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 IBM 股票：

如果达到目标 = $220.00 潜在利润 [($162.00 - $140.000) * 10 股]。

请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到今年迄今为止股价的下跌情况。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股 IBM 股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 IBM 股票

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在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。

资料来源：Admirals MetaTrader 5。IBM。每月。日期：2009 年 8 月 1 日至 2023 年 6 月 26 日，拍摄于 2023 年 6 月 26 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为 IBM 股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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