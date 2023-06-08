第一季度收益超预期后交易 MercadoLibre 股票

六月 08, 2023 19:38

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这是阿根廷电子商务公司 MercadoLibre 的绰号，尽管经济形势严峻，该公司仍在不断增长。5 月，MercadoLibre 发布了超出预期的第一季度业绩，这对该公司来说已经成为一种常规现象。

在下方了解有关 MercadoLibre 最新收益以及如何交易股票的更多信息。

股票： MercadoLibre Inc Invest.MT5 账户交易品种： MELI 日期： 2023 年 6 月 7 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 1,340.00 美元 目标水平： 1,600.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

为什么交易 MercadoLibre？第一季度业绩细分

以下是 MercadoLibre 第一季度收益报告的一些主要亮点：

净收入增长 35% 至 30.4 亿美元，轻松超过分析师预测的 28.7 亿美元。

每股收益 (EPS) 飙升 205% 至 3.97 美元，超过预期的 2.81 美元。

本季度的唯一活跃用户为 1.01 亿，高于去年同期的 8100 万。

MercadoLibre 公布的第一季度收益超出了分析师的预期。正如我们在开头提到的，这正在成为公司的一个持续主题，尽管过去几年经营条件充满挑战，但该公司经常超出预期。

作为拉美电商市场的龙头企业，MercadoLibre 的股价在疫情期间随着在线零售的蓬勃发展而飙升。然而，随着通货膨胀加剧、利率上升和经济不确定性增加，它随后举步维艰。尽管如此 - 与许多其他公司不同，尽管股价下跌 - MercadoLibre 在充满挑战的经济环境中继续取得强劲业绩。

尽管股价仍远低于历史高位，但该股在 2023 年迄今一直处于看涨状态，今年迄今涨幅超过 50%，一些分析师预测这一趋势将在未来 12 个月内持续。

为什么表现如此强劲？MercadoLibre 的历史性成功在很大程度上不仅可以归因于电子商务，还可以归因于其从这一核心业务中脱颖而出的多元化，这使它能够创造一种商业模式，照顾到客户旅程中的每一步。

Mercado Envios 负责运输，Mercado Credito 提供贷款，Mercado Pago 提供支付处理解决方案。这些不同的产品融合在一起，创造了一个生态系统，在这个生态系统中，每个部门都相互补充和加强。在突出显示的三个部门中，Mercado Pago 一直是主要的收入驱动力，在一个许多人仍然没有银行账户并依赖支付处理服务的地区蓬勃发展。

然而，MercadoLibre 可能并非一帆风顺。尽管历史表现强劲，但这并不意味着未来会继续如此。

由于经济前景仍然不确定且利率上升，电子商务可能会受到影响，Mercado Credito 账簿上的不良贷款数量可能会增加 (尽管管理层此前曾表示他们打算放慢该部门的增长以避免这种情况 )。尤其值得关注的是阿根廷，它是 MercadoLibre 最大的市场之一，在令人担忧的经济状况下，那里猖獗的通货膨胀率目前超过了 100%。

MercadoLibre 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 调查的分析师在过去 3 个月对 MercadoLibre 股票的预测，目前该股有 8 个买入、1 个持有和 0 个卖出评级。MercadoLibre 股票预测的最高价格水平为 1,770.00 美元，最低目标价格为 1,350.00 美元。

MercadoLibre 股票预测的平均目标价为 1,602.78 美元。

资料来源： TipRanks - 2023 年 6 月 7 日

MercadoLibre 股票价格的示例交易理念

MercadoLibre 的示例交易思路如下：

在股价突破盈利后高点 1,340.00 美元时买入。

目标价略低于分析师的平均目标价 1,600.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 6 - 12 个月

如果您购买 5 股 MercadoLibre 股票： 如果达到目标 = 1,300.00 美元的潜在利润 (1,600 美元 - 1,340 美元 * 5 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，如果它上涨的话。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险和成本。

使用 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元起。这意味着购买 5 股 MercadoLibre 股票将产生 0.10 美元 (0.02 美元 * 5 股) 的佣金以执行单方交易。

但是，最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 个步骤购买 MercadoLibre 股票

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图示：Admirals 平台 - MercadoLibre Inc. 拍摄日期：2023 年 6 月 6 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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