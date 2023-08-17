在人工智能革命之前交易微软

八月 17, 2023 19:43

微软是全球第二大公司，在最近一个季度不断取得令人瞩目的业绩并再次超出市场预期。尽管微软的规模已经非常庞大，但它作为人工智能革命的领先者的崛起让许多观察家对其未来的增长越来越乐观。

继续阅读以了解有关微软最新业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Microsoft Corp. Invest.MT5 账户交易品种： MSFT 日期： 2023 年 8 月 15 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 360.00 美元 目标水平： 391.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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微软 2023 年第四季度业绩

以下是微软最新的 2023 财年第四季度业绩的一些主要亮点：

每股收益为 2.69 美元，预期为 2.55 美元，同比增长 21%。

收入为 561.9 亿美元，预期为 554.4 亿美元，同比增长 8%。

营业收入 243 亿美元，同比增长 18%。

微软云收入 303 亿美元，同比增长 21%。

云服务的强劲增长抵消了微软个人计算部门持续下滑的影响，使得微软 2023 财年最后一个季度的业绩超出预期。

在快速增长的云计算市场中，微软 Azure 仅次于亚马逊网络服务，最新的业绩证明，它已成为这家科技公司的主要收入来源。

与许多科技股一样，微软在 2022 年的股市中度过了令人难忘的一年，股价暴跌超过 28%。然而，随着市场信心回归，微软股价 2023 年迄今已飙升超过 35%，并创下历史新高。

除了投资者情绪好转外，2023 财年下半年显著优异的财务业绩也帮助推高了微软股价。不过，另一个关键因素来自投资者对人工智能 (AI) 未来的看好，而微软在该行业处于有利地位。

微软是 OpenAI (该公司开发了 ChatGPT) 的最大投资者，并且正在努力将人工智能集成到其许多产品中。事实上，微软的搜索引擎 Bing 已经推出了人工智能聊天功能，与传统的搜索功能同时运行。

此外，微软还宣布了 Microsoft 365 Copilot 计划，该计划将让微软将下一代人工智能集成到其传统的 Office 产品套件中，每月费用为 30 美元。这最终可能成为该公司的重要收入来源。

然而，生活成本的上升和微软许多主要市场经济增长的放缓，可能会在不久的将来导致盈利下降。事实上，从微软游戏和个人电脑收入的下降已经可以看出这种影响。但分析师对此有何看法？

微软股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月的微软股票预测进行的分析师调查，目前对该股的评级为 32 个买入、2 个持有和 1 个卖出评级。微软股票预测的最高价格水平为 440.00 美元，最低目标价格为 232.00 美元。

微软股票预测的平均目标价为 391.52 美元。

资料来源： TipRanks - 2023 年 8 月 15 日

微软股价的交易思路示例

微软股价的交易思路示例如下：

在突破 360.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师平均目标价 391.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 – 12 个月

如果您购买 10 股 Microsoft 股票： 如果达到目标 = $310.00 潜在利润 [($391.00 - $360.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，如果它真的上涨的话，它甚至可能在上涨之前进一步下跌。

一定要实行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险和成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股 Microsoft 股票将需要为执行单边交易支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 的佣金。

然而，最低交易费用为 1 美元。 因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 个步骤购买微软股票

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图示：Admirals MetaTrader WebTrader – Microsoft H1 图表。拍摄日期：2023 年 8 月 14 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：