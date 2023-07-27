第二季度业绩后交易特斯拉

七月 28, 2023 01:39

特斯拉是备受投资者关注的股票。这家电动汽车制造商公布了 2023 年第二季度收益。了解更多有关特斯拉第二季度业绩、埃隆·马斯克 (Elon Musk) 对该公司的计划以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Tesla Motors Inc Invest.MT5 账户交易品种： TSLA 日期： 2023 年 7 月 23 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 301.00 美元 目标水平： 350.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

特斯拉 2023 年第二季度业绩

以下是特斯拉最新第二季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益 91 美分，预期 82 美分

收入为 249.3 亿美元，预期为 244.7 亿美元

净收入较去年增长 20%，达到 27 亿美元

营业收入较去年下降 3%，至 24 亿美元

电动汽车产量 47.97 万辆，高于预期

营业利润率为 9.6%，为过去五个季度最低

今年目标交付量达180万辆

预计第三季度产量将下降

尽管特斯拉上个季度的盈利、营收和电动汽车产量略好于华尔街预期，但其营业利润率却处于过去五个季度的最低水平，总毛利率也低至 18.2%。

特斯拉解释说，这主要是由于通过激励和折扣销售了更多汽车，导致销售价格降低以及增加内部设计的电池产量的成本。

然而，其核心汽车业务的收入同比增长 46%，能源发电和存储部门以及服务和其他收入部门的收入也是如此。尽管特斯拉的 Model Y 汽车在今年第一季度成为全球最畅销的汽车，但投资者仍热衷于了解新款 Cybertruck。

遗憾的是，马斯克和他的管理团队没有提供 Cybertruck 的任何规格或开始交付日期。相反，他们专注于增加研发成本，通过生产 Dojo 训练计算机来走在人工智能的最前沿。

收益报告的优点和缺点导致分析师的反应不一，该股的整体评级如下所示。

特斯拉股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对特斯拉股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 10 个买入、13 个持有和 4 个卖出评级。特斯拉股票预测的最高价格水平为 350.00 美元，最低目标价格为 120.00 美元。

特斯拉股票预测的平均目标价为 263.33 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 7 月 24 日

特斯拉股票价格的交易思路示例

特斯拉股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 301.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 350.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股特斯拉股票： 如果达到目标 = 490.00 美元潜在利润 [(350.00 美元 - 301.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到特斯拉股价今年迄今为止已经上涨了 118%。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。特斯拉。每月。日期：2016 年 7 月至 2023 年 7 月，拍摄日期为 2023 年 7 月 24 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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