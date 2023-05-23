第一季度业绩后交易沃尔玛股票

五月 24, 2023 06:53

美国的大型零售商 - 沃尔玛、家得宝和塔吉特 - 可以对美国消费者的健康状况提供大量洞察。尤其是沃尔玛 - 美国最大的零售商 - 受到投资者和分析师的广泛关注。

详细了解沃尔玛最新发布的第一季度财报以及分析师对以下股票的预测。

股票： Walmart Inc Invest.MT5 账户交易品种： WMT 日期： 2023 年 5 月 22 日 时间线： 1 - 6个月 进入水平： 155.00 美元 目标水平： 175.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

Invest.MT5 账户允许您从全球 15 个最大的证券交易所购买真实股票和股份。

所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

沃尔玛 2023 年第一季度业绩细分

以下是沃尔玛最新发布的第一财季收益报告中的一些关键亮点：

每股收益 1.47 美元，预期为 1.32 美元

收入为 1523 亿美元，而预期为 1487.6 亿美元

净收入从上年同期的 20.5 亿美元降至 16.7 亿美元

美国不包括燃料的同店销售额增长 7.4%

电子商务销售额同比增长 27%

第二季度预测每股收益在 1.63 美元至 1.68 美元之间，低于预期的 1.71 美元

从表面上看，沃尔玛公布了其 2023 财年第一季度收益报告的一些令人印象深刻的业绩。它超出了分析师对每股收益和收入的预期。这主要是由于其食品杂货部门的巨大增长抵消了其服装和电子产品部门销售额的下降。

这也是上周在其他大型零售商的收益中看到的一个趋势。消费者越来越关注必需品，因此他们购买的非必需消费品越来越少，而购买价格更高的商品。沃尔玛在美国的年销售额中约有 60% 来自食品杂货。虽然这听起来不错，但杂货店的利润率要低得多，这导致该公司的毛利率同比下降。

首席财务官 John David Rainey 表示，随着季度的发展，消费趋势开始减弱，2 月份出现大幅下降。他列举了造成这种情况的原因，例如大流行紧急资金的结束和退税的减少。

这就是为什么沃尔玛提供了低于预期的下一季度每股收益预测。最重要的是，Rainey 在财报电话会议上表示，“顽固的通货膨胀”给年底的发展带来了很多不确定性。因此，跟踪美国经济数据可以更深入地了解沃尔玛的增长方向。

沃尔玛股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 调查的分析师在过去 3 个月对沃尔玛股票的预测，目前对该股的评级为 24 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。沃尔玛股票预测的最高价格水平为 175.00 美元，最低目标价格为 155.00 美元。

沃尔玛股票预测的平均目标价为 165.64 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 5 月 22 日

沃尔玛股票价格的交易理念示例

沃尔玛股价的示例交易思路如下：

在突破 155.00 美元时买入股票，以考虑当前的波动性。

目标价略低于分析师的最高目标价 175.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股沃尔玛股票： 如果达到目标 = 200.00 美元的潜在利润 (175.00 美元 - 155.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，特别是考虑到通胀环境的不确定性以及这将如何影响消费者活动。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

使用 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元起。这意味着购买 10 股沃尔玛股票将产生 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 的佣金以执行单边交易。

最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 个步骤购买沃尔玛股票

通过 Admirals，您可以以每股 0.02 美元的低佣金购买沃尔玛等公司的股票，购买美国股票的最低佣金仅为 1 美元。

在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 在您的真实或模拟账户之一上单击“交易”以打开网络平台。 在“市场报价”窗口底部搜索您的股票，并将交易品种拖到图表上。 使用一键交易功能，或右键单击并打开交易单输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源：Admirals MetaTrader 5。沃尔玛。每月。日期：2011 年 9 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日，拍摄于 2023 年 5 月 22 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

点击下面的横幅，立即交易沃尔玛股票！ ▼▼▼

您是否看到沃尔玛股价有不同的走势？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

如果您认为沃尔玛的股价下跌的可能性更大，那么您也可以通过 Admirals 也提供的 CFD (差价合约) 交易账户做空。

Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约来投机股票和股份的价格方向。

这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价上涨和下跌中获利。在这篇如何交易差价合约文章中了解有关差价合约的更多信息。

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：