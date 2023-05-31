第一季度业绩后交易 Zoom 股票

五月 31, 2023 19:14

Zoom Video Communications 的股票从 2019 年 4 月 15 日的 65.00 美元左右的 IPO 价格飙升近 900%，至 2020 年 10 月的历史新高 588.84 美元。此后，该股已跌至今年迄今的历史低点 60.48 美元。

一些分析师正在转为看涨，而另一些则保持谨慎。详细了解 Zoom 最新的第一季度收益报告以及分析师对以下股票的预测。

股票： Zoom Video Communications Inc Invest.MT5 账户交易品种： ZM 日期： 2023 年 5 月 30 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 72.00 美元 目标水平： 82.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

Zoom 2024 年第一季度业绩细分

以下是 Zoom 最新一季度财报中的一些主要亮点：

收入增长 3% 至 11 亿美元，高于分析师预测的 10.8 亿美元

每股收益为 1.16 美元，预期为 0.99 美分

企业客户比上年增长 9% 至 215,900

预测第二财季收入为 11.1 亿美元至 11.5 亿美元，符合华尔街预期

将全年收入指引上调至 44.65 亿美元至 44.85 亿美元

Zoom 公布的收益超出了华尔街的预期。投资者倾向于喜欢整体用户群的增长，因为这意味着更多的收入，正如数字中强调的那样。然而，收益报告仅显示其美国市场的增长，而世界其他地区的收入较去年同期有所下降。

管理团队希望新的合作和产品发布能够帮助提高其运营所在的所有国家/地区的收入。作为 Zoom 核心 AI 战略的一部分，现在的重点是 ZoomIQ 的扩展及其与 Anthropic 的合作。

该计划是从 Anthropic 的 AI 模型与 Zoom Contact Center 的集成开始构建以客户为中心的 AI 产品。虽然人工智能现在是一个热门话题，但它可能还不会导致 Zoom 的收入增加，但它可以帮助留住正在寻求更高效率的当前客户的账单。

当然，投资者面临的主要问题之一是该股自 2019 年以来一直处于历史低位和 IPO (首次公开募股) 价格附近。随着许多企业将同事调回办公室，Zoom 是否能成倍地增加其用户群和收入，或者只是维持其目前的表现，还有待观察。

Zoom 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Zoom 股票预测的分析师调查，目前该股有 5 个买入、19 个持有和 0 个卖出评级。Zoom 股票预测的最高价格水平为 100.00 美元，最低目标价格为 65.00 美元。

Zoom 股票预测的平均目标价为 82.47 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 5 月 30 日

Zoom 股票价格的示例交易理念

Zoom 股价的示例交易思路如下：

在股价突破盈利后高点 72.00 美元时买入。

目标价略低于分析师的平均目标价 82.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Zoom 股票： 如果达到目标 = 100.00 美元的潜在利润 (82.00 美元 - 72.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场会涨跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到 Zoom 股价目前处于历史低位附近并低于其 IPO 价格水平。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Zoom。每月。日期：2019 年 4 月 14 日至 2023 年 5 月 30 日，拍摄于 2023 年 5 月 30 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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