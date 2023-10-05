Coinbase 赢得新加坡主要牌照后进行交易

十月 05, 2023 23:01

Coinbase 在亚洲最大的加密货币中心新加坡获得了主要牌照。新加坡金融管理局授予其主要支付机构牌照，使其可以使用数字代币提供支付服务。详细了解这对股票意味着什么以及分析师目前的预测。

股票： Coinbase Global Inc (Class A) Invest.MT5 账户交易品种： COIN.US 日期： 2023 年 10 月 2 日 时间线： 1 - 6个月 进入水平： 87.00 美元 目标水平： 145.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

Coinbase 获得新加坡“主要支付机构”牌照

新加坡金融管理局 (MAS) 批准加密货币交易所 Coinbase 向机构和个人投资者提供数字代币支付服务。新加坡现在被认为是亚洲的加密货币中心，因为当局已迅速采取行动，为使用数字代币提供许可证和框架。

全球最大的上市加密货币交易所去年获得了初步批准，但现在已得到该国监管机构的确认。由于大约 30% 的新加坡人拥有加密货币，这对于上市交易所来说可能是一个有趣的市场补充。

上个月，新加坡金融管理局表示，许多申请其许可证的人都没有成功，因为它只向具有严格反洗钱控制的加密货币公司颁发许可证。

虽然这对 Coinbase 来说是吸引更多客户并成为亚洲领导者的一大进步，但也存在风险。作为美国最大的加密货币交易所，它仍在与美国监管机构证券交易委员会进行斗争。然而，它确实获得了国家期货协会的批准，可以向零售交易者提供加密货币期货。

除了对加密货币及其交易所的监管背景喜忧参半之外，对数字代币的需求普遍缺乏。大多数加密货币的交易价格较今年大幅下跌，远低于历史高点。加密货币交易量下降意味着 Coinbase 等从交易费中获利的公司收入下降。

分析师的预测不一，凸显了这种不确定性。

Coinbase 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Coinbase 股票预测进行调查的分析师显示，目前对该股有 6 个买入、9 个持有和 6 个卖出评级。Coinbase 股票预测的最高价格水平为 145.00 美元，最低目标价格为 27.00 美元。

Coinbase 股票预测的平均目标价为 82.74 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 10 月 2 日

Coinbase 股票价格的交易思路示例

Coinbase 股价的交易思路示例如下：

在突破 87.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 145.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Coinbase 股票： 如果达到目标 = $580.00 潜在利润 [($145.00 - $87.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到它的 IPO (首次公开募股) 价格有多低。

一定要实行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Coinbase。每周。日期：2021 年 1 月至 2023 年 10 月，拍摄于 2023 年 10 月 2 日。无法获取最近五年的表现。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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