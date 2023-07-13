第三季度业绩后交易 Costco

七月 13, 2023 20:26

开市客 (Costco) 经营着一家全球连锁大型零售店，需要每年成为会员才能购物。它成立于 1983 年，目前是世界第三大零售商。分析师利用其收益和业绩来更多地了解消费者和经济的健康状况。

该零售商最近发布了第三季度收益报告。详细了解该公司的业绩以及分析师对该股的预测。

股票： Costco Wholesale Corp Invest.MT5 账户交易品种： COST 日期： 2023 年 7 月 11 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 547.00 美元 目标水平： 635.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

Costco 2023 年第三季度业绩

以下是 Costco 最新第三季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益 2.93 美元，预期 3.29 美元

仓储俱乐部运营商收入为 536.5 亿美元，预期为 544.7 亿美元

净销售额增长 1.9%，达到 526 亿美元

净利润为 13.0 亿美元，低于去年同期的 13.5 亿美元

会员季度收入从去年同期的 9.84 亿美元增至 10.4 亿美元

Costco 公布的每股收益大幅低于分析师预期。由于利率上升的影响，消费者情绪存在高度不确定性，导致家得宝 (Home Depot) 和塔吉特公司 (Target Corp) 等其他零售商发布了较低的预测。

一些分析师认为，Costco 将扭转其他零售商的趋势，因为其忠实的客户群必须购买会员资格才能在其商店购物。尽管 Costco 的会员收入有所增长，但每股收益并未高于分析师的预期。

然而，由于 Costco 的会员费从每年 60 美元到 120 美元不等，它确实占据了其毛利率的大部分。尽管每股收益未达到分析师预期，但该股在接下来的几周内继续上涨 12%，然后在 7 月初回落。

Costco 是一家严重依赖消费者健康的企业。尽管一些央行表示正在放缓加息步伐，但今年还会有更多央行加息。随着抵押贷款和信用卡的利率上升，消费者可能会开始减少在 Costco 等场所的购物。

因此，追踪消费经济的健康状况对于分析 Costco 的股价也很重要。

Costco 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Costco 股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 18 个买入、5 个持有、0 个卖出评级。Costco 股票预测的最高价格水平为 635.00 美元，最低目标价格为 482.00 美元。

Costco 股票预测的平均目标价为 562.55 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 7 月 11 日

Costco 股票价格的交易思路示例

Costco 股价的交易思路示例如下：

在突破 547.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 635.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Costco 股票： 如果达到目标 = $880.00 潜在利润 [($635.00 - $547.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到该股对消费者健康的敏感程度。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 Costco 股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Costco。每月。日期：2014 年 8 月至 2023 年 7 月，拍摄日期为 2023 年 7 月 11 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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