第三季度业绩后交易 Costco
开市客 (Costco) 经营着一家全球连锁大型零售店，需要每年成为会员才能购物。它成立于 1983 年，目前是世界第三大零售商。分析师利用其收益和业绩来更多地了解消费者和经济的健康状况。
该零售商最近发布了第三季度收益报告。详细了解该公司的业绩以及分析师对该股的预测。
|股票：
|Costco Wholesale Corp
|Invest.MT5 账户交易品种：
|COST
|日期：
|2023 年 7 月 11 日
|时间线：
|1 - 6 个月
|进入水平：
|547.00 美元
|目标水平：
|635.00 美元
|Invest.MT5 账户头寸大小：
|最大 5%
|风险：
|高
- Invest.MT5 账户允许您从全球 15 家最大的证券交易所购买真实股票和股份。
所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。
Costco 2023 年第三季度业绩
以下是 Costco 最新第三季度收益报告的一些主要亮点：
- 每股收益 2.93 美元，预期 3.29 美元
- 仓储俱乐部运营商收入为 536.5 亿美元，预期为 544.7 亿美元
- 净销售额增长 1.9%，达到 526 亿美元
- 净利润为 13.0 亿美元，低于去年同期的 13.5 亿美元
- 会员季度收入从去年同期的 9.84 亿美元增至 10.4 亿美元
Costco 公布的每股收益大幅低于分析师预期。由于利率上升的影响，消费者情绪存在高度不确定性，导致家得宝 (Home Depot) 和塔吉特公司 (Target Corp) 等其他零售商发布了较低的预测。
一些分析师认为，Costco 将扭转其他零售商的趋势，因为其忠实的客户群必须购买会员资格才能在其商店购物。尽管 Costco 的会员收入有所增长，但每股收益并未高于分析师的预期。
然而，由于 Costco 的会员费从每年 60 美元到 120 美元不等，它确实占据了其毛利率的大部分。尽管每股收益未达到分析师预期，但该股在接下来的几周内继续上涨 12%，然后在 7 月初回落。
Costco 是一家严重依赖消费者健康的企业。尽管一些央行表示正在放缓加息步伐，但今年还会有更多央行加息。随着抵押贷款和信用卡的利率上升，消费者可能会开始减少在 Costco 等场所的购物。
因此，追踪消费经济的健康状况对于分析 Costco 的股价也很重要。
Costco 股票预测 - 分析师怎么说？
根据 TipRanks 过去 3 个月对 Costco 股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 18 个买入、5 个持有、0 个卖出评级。Costco 股票预测的最高价格水平为 635.00 美元，最低目标价格为 482.00 美元。
Costco 股票预测的平均目标价为 562.55 美元。
Costco 股票价格的交易思路示例
Costco 股价的交易思路示例如下：
- 在突破 547.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。
- 目标价略低于分析师最高目标价 635.00 美元。
- 将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。
- 时间线 = 1 – 6 个月
- 如果您购买 10 股 Costco 股票：
- 如果达到目标 = $880.00 潜在利润 [($635.00 - $547.00) * 10 股]。
请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到该股对消费者健康的敏感程度。
请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。
通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股 Costco 股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。
最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！
如何通过 4 步购买 Costco 股票
通过 Admirals，您可以购买 Costco 等公司的股票，每股佣金低至 0.02 美元，美国股票的最低佣金低至 1 美元。
- 在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。
- 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。
- 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。
- 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。
点击下面的横幅即可立即交易 Costco 股票！ ▼▼▼
您认为 Costco 的股价走势有何不同吗？
请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。
如果您认为 Costco 的股价下跌的可能性较大，那么您还可以通过 Admirals 也提供的 CFD (差价合约) 交易账户进行卖空交易。
Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票和股份的价格方向。
这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价上涨和下跌中获利。阅读这篇“什么是 CFD (差价合约) 以及如何交易？”的文章，了解有关差价合约的更多信息。
有关分析材料的信息：
给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：
- 这是营销传播。发布内容仅供参考，绝不应被解释为投资建议或建议。它并未根据旨在促进投资研究独立性的法律要求编制，并且不受任何禁止在传播投资研究之前进行交易的限制。
- 任何投资决定均由每个客户单独做出，而 Admirals SC Ltd 不对任何此类决定引起的任何损失或损害负责，无论是否基于内容。
- 为了保护我们客户的利益和分析的客观性，Admirals SC Ltd 建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。
- 本分析由独立分析师 (Jitan Solanki，市场分析师，以下简称“作者”) 根据个人估计编制。
- 虽然已尽一切合理努力确保内容的所有来源都是可靠的，并且尽可能以易于理解、及时、准确和完整的方式呈现所有信息，但 Admirals SC Ltd 并不保证分析报告中的任何信息的准确性和完整性。
- 内容中指明的金融工具的任何过去或模拟表现不应被解释为 Admirals SC Ltd 对任何未来表现的明示或暗示的承诺、保证或暗示。金融工具的价值既可能增加，也可能减少，不保证资产保值。
- 杠杆产品 (包括差价合约) 具有投机性，可能导致亏损或盈利。在您开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。