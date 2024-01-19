摩根士丹利在 2023 年第四季度财报公布后进行交易

一月 19, 2024 21:58

美国财报季已拉开帷幕，多家银行纷纷发布财报。其中包括摩根士丹利，该公司成立于 1935 年，是全球最大的投资银行之一。

了解有关摩根士丹利第四财季业绩以及分析师对该股预测的更多信息。

股票： Morgan Stanley Inc Invest.MT5 账户交易品种： MS 日期： 2024 年 1 月 16 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 88.50 美元 目标水平： 116.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

摩根士丹利 2023 年第四季度财报业绩

以下是摩根士丹利最新第四财季收益报告的一些主要亮点：

每股收益 85 美分，预期为 1.01 美元

收入 129 亿美元，预期为 127.4 亿美元

投资银行业务收入较去年同期增长 5%

净收入为 15.2 亿美元，低于去年同期的 22.4 亿美元

摩根士丹利公布的收入超出了分析师的预期，其中投资银行部门的固定收益承保收入增长了 25%，从而带动了收入的增长。由于去年年底二级股票销售和合并公告的增加，投资级发行量高于平常。

在大多数其他指标上，摩根士丹利公布的数据令人失望。每股收益和净收入均低于分析师预期，且较上年有所下降。该银行受到两项一次性监管费用的打击：联邦存款保险公司特别评估费用为 2.86 亿美元，以及针对其如何处理客户大额股票交易的刑事和民事调查的 2.49 亿美元法律和解费用。

首席财务官 Sharon Yeshaya 表示，该银行不会改变 2024 年的指导方针，而是以软着陆为前提。其财富管理部门的放缓可能会让投资者感到担忧。摩根士丹利的增长很大程度上归功于前首席执行官 James Gorman 致力于将管理资产规模扩大到 10 万亿美元。

然而，与去年同期相比，新客户资产增长放缓，该部门的净收入为 66.5 亿美元。今年，摩根士丹利的客户对美国和英国的大选可能会更加谨慎，这可能会导致收入下降，因此，跟踪摩根士丹利财富管理部门的表现是明智之举。这种不确定性是更多分析师对该股给予持有评级的原因之一。

摩根士丹利股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 对过去 3 个月摩根士丹利股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 11 个买入、12 个持有和 0 个卖出评级。摩根士丹利股票预测的最高价格水平为 116.00 美元，最低目标价格为 79.15 美元。

摩根士丹利股票预测的平均目标价为 94.91 美元。

资料来源： TipRanks ，2024 年 1 月 16 日

摩根士丹利股票价格的交易思路示例

摩根士丹利股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 88.50 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 116.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股摩根士丹利股票：

如果达到目标 = 275.00 美元潜在利润 [(116.00 美元 - 88.50 美元) * 10 股]。

请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到其财富管理部门的不确定性以及美国和英国选举对投资者的影响。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。摩根士丹利。每月。日期：2018 年 1 月至 2024 年 1 月，拍摄日期为 2024 年 1 月 16 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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