市场关注美国 CPI 通胀报告

九月 13, 2023 06:29

来自美国的 8 月份 CPI 通胀报告是本周伊始发布的最重要的金融数据之一。在经济学家争论美联储是否会收紧货币政策或暂停加息之际，报告中包含的数据预计将在美联储董事会未来的决策中发挥作用。

美国 8 月 CPI 报告

周三，美国劳工统计局 (BLS) 将发布 8 月份 CPI 通胀报告，这将是美国经济的关键时刻。经济学家表示，总体通胀年率上升 3.6%。从环比来看，他们预计 8 月份通胀率将上涨 0.6%。

美联储货币政策会议定于 9 月 19 日至 20 日举行，因此即将公布的通胀数据预计将为美联储紧缩政策提供线索。

ARM IPO 备受关注

市场分析师重点关注定于 9 月 13 日举行的 ARM IPO。其中一些人认为，ARM 的 IPO 可能是美国市场历史上规模最大的一次，因为该公司是一家历史悠久的半导体生产商，也是特定市场的主要参与者之一。据 CNBC 报道，ARM 最近发布了专门针对人工智能和机器学习用例的新芯片。然而，一些分析师表示，“至少在三到五年内，Arm 不太可能看到人工智能的好处渗透到其收入中。”有关即将到来的 ARM IPO 的更多信息，请阅读我们的文章。

英国 GDP 报告

周三上午，英国国家统计局 (ONS) 预计将发布英国 7 月份 GDP 数据。预测显示，英国 7 月份经济按年率计算可能增长 0.4%。

今天早些时候，英国国家统计局宣布，截至 7 月份的三个月内，英国的失业率上升了 4.3%。 同一份报告显示，同期平均收入 (包括奖金) 增长了 8.5%。不包括奖金的工资增长了 7.8%，这是自 2001 年以来的最高增长率。

英国央行董事会成员：“过度紧缩比不调整利率要好”

英国央行 (BoE) 董事会成员 Catherine Mann 表示，低估通胀的持续性可能会导致通胀超调。她在讲话中指出：“暂停或更长时间地维持较低的政策利率有可能使通胀变得更加根深蒂固，这就需要采取更多的紧缩措施，既要改变通胀本身，又要消除持续时间高于目标所带来的根深蒂固的通胀。这就是为什么我宁愿过度收紧。但是，如果我错了，通胀减速得更快，经济活动恶化得更严重，我会毫不犹豫地降息。”

Mann 还表示，“3% 的通胀率已经足够接近”的做法可能会向市场发出错误的信息。

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