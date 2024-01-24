利率决定和中国刺激计划成为焦点

一月 25, 2024 01:12

本周，主要央行的利率决定又被提上日程。周二上午，日本央行 (BoJ) 按照预期维持借贷成本不变。继日本央行和中国人民银行周一维持政策不变后，加拿大央行定于周三宣布货币政策更新。

据彭博社报道，中国当局准备利用约 2780 亿美元的刺激计划来支撑陷入困境的股市。中国国务院总理李强昨天表示，“我们必须采取更有力、更有效的措施，稳市场、稳信心。”

受经济刺激计划消息影响，恒生指数周二上涨 3%。值得注意的是，香港指数在 2023 年损失了近 14%，成为该地区表现最差的指数。

日本央行利率决定

上午早些时候，日本央行管理委员会宣布将维持利率不变，并如预期那样维持收益率曲线控制政策不变。日本央行政策制定者将 2024 财年核心消费者价格增长预测中值从 10 月份的 2.8% 下调至 2.4%。

日本央行行长 Kazuo Ueda 强调，如有必要，央行将毫不犹豫地采取额外宽松措施。一些经济学家表示，日本央行最早可能在 4 月份取消负利率政策，因为日本央行希望看到即将举行的工资谈判是否会导致工资大幅增长。

新西兰 2023 年第四季度 CPI 报告

新西兰统计局将于晚间晚些时候发布 2023 年第四季度 CPI 通胀报告。据分析师预测，CPI 同比涨幅预计为 4.7%，较今年第三季度的 5.6% 大幅下降。

新西兰经济研究所 (NZIER) 1 月 16 日发布的报告显示，净有 10% 的企业预计未来六个月经济将恶化，低于第三季度的 49%。

新西兰澳新银行的经济学家在一份报告中表示：“到 2023 年底，经济出乎意料地出现了一些增长。新西兰央行将很高兴看到直接通胀指标的下降，但对前瞻性指标持谨慎态度，这表明，在对抗通胀的工作完成之前，经济可能会出现复苏的风险。”

加拿大央行利率决定

在加拿大，加拿大央行可能将政策利率维持在 5%，而分析师预计董事会将在会后声明中保持“鹰派”基调。加拿大统计局宣布，12 月份消费者价格指数年率上涨 3.4%，而上个月上涨 3.1%。

由于通胀率上升，市场分析师将降息预期从 4 月推后至 7 月，因为他们认为加拿大央行可能会重新评估其货币政策方针。

加拿大皇家银行分析师在一份报告中提到，“就货币政策的实际制定而言，经济发展已经足够疲软，足以强化进一步加息的必要性，但通胀 (和工资增长) 也过于胶着，促使加拿大央行尚未考虑启动宽松周期。”

中国人民银行利率决议

周一，中国人民银行宣布决定维持借贷成本不变。这一决定符合经济学家的预期。一些经济学家认为，稳定利率表明了确保有效利用现有信贷量的愿望，因为之前增加货币供应量的努力尚未转化为实际借贷的显著改善。

彭博经济研究公司的市场分析师指出，“我们认为，中国人民银行本季度将把利率下调 10 个基点，这也将导致更广泛的贷款利率下降。增长乏力和通货紧缩压力加大表明经济需要更强有力的政策支持，而且要迅速。预计中国人民银行将下调政策利率，这将为银行提供下调贷款利率的空间。”

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