欧元区通胀下降，欧洲央行考虑缩减资产负债表

十二月 05, 2023 05:29

欧洲央行 (ECB) 被指责推迟采取任何行动应对 2021 年秋季出现的通胀压力。争论仍在激烈进行，因为一些分析师认为，迅速采取行动本可以限制通胀率的上升，并防止欧元区央行将利率引向如此之高的水平。

尽管过去几个月整体通胀一直在下降，但核心通胀仍处于较高水平。尽管通胀下降，但这似乎并没有阻止欧洲央行暗示未来货币政策可能会变得更加紧缩。

欧洲央行考虑缩减资产负债表

最近几天，欧洲央行政策制定者透露，他们考虑比预期更早缩减欧元区央行资产负债表。欧洲央行的资产负债表上充满了上次金融危机和大流行期间购买的债券，目的是将资金注入陷入困境的欧洲市场。

欧洲央行董事会成员 Joachim Nagel 表示，欧元区央行应缩减资产负债表。这可以通过出售大量存放了几年的债券来实现。经济学家认为，减少欧洲央行的资产负债表将使市场供应增加，利率在更长时间内保持在高位，这将使单一货币兑美元走强。

欧洲央行行长 Christine Lagarde 向欧洲议会 (EP) 表示，欧洲央行可能会讨论提前停止最后一批债券购买，以加快缩减资产负债表的速度。一些欧洲央行官员表示，他们支持这一点，因为他们认为购买债券会增加欧元区的价格压力。重要的是要知道美联储和英国央行不再购买债券。

量化紧缩或资产负债表标准化

出售大量债券或不对其进行再投资将导致供应过剩和价格下跌，因为现有需求可能无法吸收这些债券。经济学家将这一过程称为“量化紧缩”，他们指出，缩减资产负债表可能会产生与加息相同的影响。例如，当美联储在 2023 年 8 月决定收缩资产负债表时，一些分析师表示，减少 1 万亿美元相当于借贷成本提高 0.25%。欧洲央行缩减资产负债表可能会推高欧元兑美元和英镑的汇率。

欧元区 11 月 CPI 通胀降幅超预期

西班牙和法国 11 月份消费者物价指数 (CPI) 通胀预估低于预期，而总体通胀率上升 2.4%，超出分析师预期。

ING 分析师指出：“他们指出，今天欧元区经济预估的降幅超出预期。对于欧洲央行来说，这意味着 2024 年可能会首次降息。不过，这是否会像目前的市场价格一样早仍然值得怀疑。4 月份的首次降息现在已接近完全贴现。总体而言，全年降息约 110 个基点。”

德意志银行研究部的经济学家强调，通胀数据的跌幅超出预期，其中包括尽管欧洲央行在前几个月做出了努力，但核心通胀仍居高不下。他们在接受媒体记者采访时表示，“欧元区通胀连续第三个月出现大幅下滑，令市场和预测人士感到意外。11 月份的通胀快讯证实，通胀篮子所有组成部分的价格压力正在迅速下降。该报告证实，欧元区国内通胀放缓速度远快于欧洲央行几个月前的预测。”

德国商业银行的一份报告对欧元区降息不太乐观。德国银行分析师写道：“欧元区 11 月份通胀率下降 0.5 个百分点至 2.4%，降幅远强于预期。服务业通胀率的大幅下降尤其令人惊讶。 核心通胀甚至从 4.2% 下降至 3.6%。今天的价格数据可能会加剧欧洲央行将很快下调关键利率的猜测。然而，鉴于工资的强劲上涨，我们认为现在宣布战胜通胀还为时过早。”

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