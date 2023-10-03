澳大利亚央行维持利率稳定，新西兰央行可能维持利率不变

十月 04, 2023 05:27

澳大利亚储备银行 (RBA) 和新西兰储备银行 (RBNZ) 公布的利率可能会盖过本周初发布的其他金融数据。两家央行都迅速提高了借贷成本，以应对不断上涨的消费者价格，并已进入整合阶段。

澳大利亚央行利率决定

正如大多数市场分析师的预期，澳大利亚央行董事会维持利率不变。这是该行新任行长Michele Bullock 主持的首次董事会会会议。

会后声明表示，可能需要进一步收紧货币政策，并补充说，“澳大利亚的通胀已经超过峰值，但仍然过高，并将持续一段时间。”澳大利亚央行预测，CPI 通胀将继续下降，并于 2025 年末恢复在 2% 至 3% 的目标范围内。

新西兰央行利率决定

新西兰央行董事会预计将于周三宣布利率决定。市场分析师表示，新西兰央行可能会维持借贷成本不变。如果维持利率不变，这将是新西兰央行连续第三个月维持利率不变，因为新西兰央行的决策者们认为利率已经高到足以对通胀构成压力。

新西兰央行是最早实施紧缩货币政策的央行之一。大华银行集团的经济学家表示，高于预期的 2023 年第二季度 GDP 数据可能会迫使新西兰央行再次加息，但不会立即加息。他们的报告称：“新西兰储备银行 (RBNZ) 存在可能再次将官方现金利率 (OCR) 提高 25 个基点的风险。但我们认为，新西兰储备银行将选择在 10 月份暂停加息，并可能等到 11 月 29 日的货币政策会议上再加息，这将受益于 23 年第二季度的 CPI 数据 (10 月 17 日)。”

欧元区 2023 年 8 月零售销售报告

周三，欧盟统计局将发布 8 月份零售销售报告，预计该报告将显示零售业对欧洲央行货币政策变化的反应。市场分析师表示，继 7 月份零售额下降 -1.0% 之后，8 月份零售销售可能再次录得负值。

欧盟委员会 (EC) 的一份报告指出，“与 2023 年 6 月相比，2023 年 7 月，欧元区经季节性调整的零售交易量下降了 0.2%，欧盟则下降了 0.3%。”

世界银行下调东亚和太平洋地区增长预测

世界银行分析师将东亚和太平洋地区 2023 年经济增长预测从 5.1% 下调至 5.0%。2024 年增长预测也从 4.8% 下调至 4.5%。世界银行的报告称，中国经济扩张乏力加上利率高企是此次重新评估的主要原因。

这家总部位于华盛顿的机构提到了泰国、中国和越南不断增长的企业债务。关于中国经济，世界银行分析师表示，“虽然国内因素可能对中国经济增长产生主导影响，但外部因素将对该地区其他许多国家的增长产生更大的影响。”

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