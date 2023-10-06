日元和干预担忧

十月 07, 2023 06:47

如果您关注财经新闻，您很可能在 10 月 4 日读到一些市场分析师如何怀疑日本政府可能进行干预以帮助日元走强。干预与此大经济体相关的货币市场并不常见，当然也不是金融媒体可以忽略的事件。

到底发生了什么，为什么？阅读我们的文章，了解更多与日元有关的货币市场干预历史及其背后的原因。此外，我们还想指出，过去的表现并不代表未来的结果。

日本拒绝披露有关外汇市场潜在干预的信息

10 月 3 日，日元进一步走弱，兑美元汇率小幅突破150.00日元关口，触及近12个月来的最低水平。然而，日元在下一个交易日做出反应，上涨近 2%，使 USD/JPY 汇率升至 147.30 日元。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD JPY 每日图表。日期范围：2023 年 6 月 28 日至 2023 年 10 月 5 日。拍摄日期：2023 年 10 月 5 日。过去的表现并不代表未来的结果。

日元的快速反弹让许多货币分析师认为，日本财政部通过干预外汇市场来推升日元币值。瑞银分析师在接受路透社记者采访时表示，“他们的介入将与高层官员最近的警告和过去的行为完全一致。当局可能无法立即扭转外汇市场的趋势。然而，进入市场的规模提供了一个强烈的信号，并有助于为其他事情落实到位争取时间，从而在充分的时间内促成头寸平仓。”

当财经记者询问日本财务大臣 Shunichi Suzuki 是否发生了干预时，他表示不想“就日本是否干预外汇市场发表评论”。Suzuki 强调，货币市场的快速波动是不可取的，并补充说稳定很重要。日本财务大臣没有排除任何防止过度波动的方案，并重申货币汇率应由市场决定。

值得注意的是，Suzuki 提到“我们只采取了得到美国当局理解的措施”。日前，美国财长、前美联储主席 Janet Yellen 曾表示，美国是否批准日本干预汇市将取决于具体情况。

日元和干预历史

如果确实发生了对货币市场的干预，这对日本来说也不是第一次。然而，这也不是常规策略。亚洲金融危机期间 (1997-1998年)，日本直接干预外汇市场以支撑日元，当时美元兑日元汇率于1998年8月达到148.00日元。

十多年后的 2011 年，日本政府和日本央行急于在外汇市场抛售日元，因为日元兑美元汇率大幅上涨，交易价格为 82.87 日元，创 15 年来的最低点。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD JPY 每月图表。日期范围：2017 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 5 日。拍摄日期：2023 年 10 月 5 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2022 年 9 月初 (9 月 7 日)，日本政府和央行对外汇市场“快速、片面”走势导致日元走软表示担忧。两周后，日本央行决定维持超低利率导致了新的干预措施，以保持日元币值接近可接受的水平。但这还不够，10 月份 USD/JPY 汇率为 151.94，为过去 32 年来的最低水平。

日本当局为何要干预外汇市场？

全球金融市场受到世界各大央行收紧货币政策的影响已不是什么秘密。美联储带头将借贷成本提高至几十年来未见的水平，英国央行和欧洲央行也紧随其后。

美联储的政策使美元兑主要竞争对手走强。尽管经济学家曾暗示，暂停加息可能会导致明年降息，但来自劳动力市场和核心通胀的数据表明，美联储可能将利率维持在这一高水平的时间比最初预期的更长。

相反，日本央行 (BoJ) 仍实施与前几年一致的宽松货币政策，通胀仍处于较低水平，但与其他主要经济体相比仍高于日本央行 2% 的目标。然而，美元走强、日元走软，让日本企业和消费者纷纷抱怨，企业纷纷将生产线转移到海外，进口商品成本上升。

支持日元是一个代价高昂的决定。路透社报道称，日本拥有 1.3 万亿美元的外汇储备。日元升值需要花费一部分储备，这可能会导致以下问题：日本愿意花费多少来支持日元？

日元交易时的风险管理

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