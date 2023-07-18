第二季度业绩后交易摩根大通

七月 19, 2023 06:00

美国最大的银行已拉开 2023 年第二季度财报季的序幕。详细了解摩根大通 (JP Morgan) 第二季度的业绩以及分析师对该股的预测。

股票： JP Morgan Chase Inc Invest.MT5 账户交易品种： JPM 日期： 2023 年 7 月 17 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 154.00 美元 目标水平： 196.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

摩根大通 2023 年第二季度业绩

以下是摩根大通最新第二季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益为 4.37 美元，预计为 4.00 美元

收入为 424 亿美元，预计为 389.6 亿美元

净利润增长 67% 至 145 亿美元

由于利率上升和贷款增长，收入增长 34%

平均贷款增长 13%

存款下降 6%

银行通常被视为美国消费者健康的晴雨表。在财报电话会议上，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 表示，“美国经济继续保持弹性”，强调消费者的支出正在放缓，但劳动力市场已经疲软，但就业增长仍然强劲。

上季度，摩根大通的投资银行和交易活动原本预计将下降，但实际上超出了分析师的预期。其零售银行部门的收入增长了 37%，利润增长了 71%。

较高的利率往往有利于银行，因为它们可以以高于借入的金额放贷，从而创造更多利润。尽管人们通常担心利率上升会导致放贷放缓，但摩根大通的平均贷款增长率却高达 13%。

然而，这可能不是一些人预期的看涨信号。如果由于通货膨胀或利率提高，人们借贷更多的钱来支付更高的账单，那么这可能会对经济和企业情绪产生负面影响。

事实上，Dimon 在财报电话会议上强调了这一非常具体的担忧。较长时间内利率上升的风险、消费者银行余额下降以及持续的地缘政治紧张局势可能会给经济和企业利润带来压力。

摩根大通股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对摩根大通股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 17 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。摩根大通股票预测的最高价格水平为 196.00 美元，最低目标价格为 145.00 美元。

摩根大通股票预测的平均目标价为 163.33 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 7 月 17 日

摩根大通股票价格的交易思路示例

摩根大通股价的交易思路示例如下：

在突破 154.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 196.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股摩根大通股票： 如果达到目标 = 420.00 美元潜在利润 [(196.00 美元 - 154.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到银行股对消费者健康的敏感程度。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。摩根大通。每月。日期：2014 年 11 月至 2023 年 7 月，拍摄日期为 2023 年 7 月 17 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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