随着通胀放缓，澳大利亚央行维持利率不变

八月 02, 2023 06:24

在英国央行 (BoE) 利率决定和美国非农就业数据公布的一周内，澳大利亚储备银行 (RBA) 宣布维持利率不变。

根据标普全球编制的财新调查显示，中国的工厂活动在过去四个月中首次陷入萎缩。制造业 PMI 为 49.2，而路透社民意调查预测 50.3。

澳大利亚央行利率决定

澳大利亚央行在理事会会议后决定维持利率稳定。一些经济学家曾建议澳大利亚央行将借贷成本提高25个基点。自 2022 年 5 月以来，澳大利亚央行已多次加息，达到过去 11 年来的最高水平。

澳大利亚央行做出这一决定之前，一份通胀报告显示该国 2023 年第二季度消费者价格增长率降至 6%。该数字仍远高于澳大利亚央行的目标。

德国商业银行分析师表示，澳大利亚央行暂时采取观望态度。他们在报告中写道：“澳大利亚央行决定连续第二次维持利率不变。澳大利亚央行似乎非常接近利率峰值，特别是因为它现在预计通胀将在其预测范围内恢复到目标水平。当然，未来几个月是否会再次加息将主要取决于数据发展，尤其是工资增长和服务业通胀。不过，我们认为今天的决定是一个明确的信号，表明澳大利亚央行目前正在采取观望态度。”

2023 年 7 月 ISM 制造业 PMI

今天晚些时候，供应管理协会 (ISM) 将发布 7 月份的制造业 PMI 数据。经济学家预计制造业 PMI 将为 46.5，略高于 6 月份的数据。6 月份，ISM报告曾提到，“6 月份制造业 PMI 为 46%，比 5 月份的 46.9% 下降 0.9 个百分点。就整体经济而言，这一数字表明，在经历了长达 30 个月的扩张期后，经济已连续第七个月出现萎缩。”

ING 分析师在评论 6 月份 ISM 报告时指出，“新订单、生产、就业和客户库存等关键分项组成部分也都处于收缩区间。”美联储继续监测制造业和服务业PMI，审查货币政策紧缩措施对美国经济的影响。

2023 年 7 月欧元区 CPI 通胀和 GDP

根据欧盟统计局发布的初步估计，2023 年 7 月消费者价格通胀率从 6 月的 5.5% 降至 5.3%。扣除能源、食品、烟酒后的核心通胀率保持在 5.5% 不变。欧元区 GDP 在 2023 年初陷入停滞后，今年第二季度增长了 0.3%。

德意志银行研究部分析师报告称，“欧元区 2023 年第二季度 GDP 环比小幅上涨 0.3%，而 7 月份闪现通胀率与预期基本一致，同比增长 5.3%，核心通胀率同比增长 5.5%。从各国发布的国内需求演变情况来看，总体季度增长的明显强劲是由几个国家的特殊情况所驱动的，掩盖了可能更接近于停滞的潜在势头。在通胀方面，总体按年同比增长率一如预期继续下降，而核心按年同比增长率则保持稳定，为 5.5%。商品价格继续呈现放缓势头。服务价格仍然具有弹性，但可以说没有最初预计的 2023 年旅游季那么强劲。”

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