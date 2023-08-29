中国股市扩大涨幅，寄希望于中国政府采取进一步刺激措施

八月 30, 2023 06:57

随着八月底的临近，全球股市将迎来今年最糟糕的一个月。继 2023 年上半年爆炸性增长之后，由于中国经济低迷和高利率打压投资者情绪，本月股市面临压力。

标准普尔 500 指数在今年前 7 个月上涨近 20% 后，8 月份下跌超过 3%。与此同时，追踪 23 个发达国家大中型公司业绩的 MSCI 世界指数下跌超过 4%。这两个指数似乎都将迎来自去年 12 月以来最糟糕的表现。

本周到目前为止还发生了什么？我们对接下来的走势有何期待？

中国内地和香港股市周一收窄涨幅

通货紧缩、房地产市场动荡、内需疲软和出口下降 - 只是目前中国经济面临的一些担忧。

去年年底，中国取消了世界上一些最严格的 Covid-19 限制措施后，许多人预计中国将在 2023 年实现爆炸式增长。然而，一系列负面经济数据描绘了一个正在努力从疫情时代的限制中恢复的国家。

周一，中国政府将印花税减半的消息导致中国和香港股市上涨。周五收盘时，上证综指和恒生指数本月分别下跌 6.89% 和 10.57%，周一开盘分别上涨 5.06% 和 3.13%。

然而，涨势并不持久。两个指数当天均有所回落，收盘时分别上涨 1.12% 和 0.97%，涨幅较为温和。尽管如此，周二两股指数均再次上涨，上证综指和恒生指数收盘分别上涨 1.20% 和 1.93%。

投资者关注美国通胀和就业数据

上周，美联储主席 Jerome Powell 表示，美联储“准备进一步加息”，努力将美国通胀率降至 2% 的目标水平。

这一消息可能会成为美国本周发布的两项重要经济数据的焦点，即周四的个人消费支出 (PCE) 指数和周五的月度就业数据。

PCE 衡量消费者出于消费目的而购买的商品和服务的价格，是美联储首选的通胀指标，在美联储下个月利率决定之前将受到投资者的广泛关注。

截至 7 月份的 12 个月内，PCE 指数预计将升至 3.3%，而剔除波动性较大的食品和能源价格后的核心 PCE 预计将升至 4.2%。

与此同时，周五的非农就业数据 - 衡量上个月就业人数的变化 (不包括农业) - 预计8月份将增加 170,000 万个就业岗位，低于 7 月份的 187,000个。

欧元区通胀与欧洲央行

上周数据显示，欧元区企业受到产出和新订单均出现下降，商业活动降至 2020 年 11 月以来的最低水平。消费者信心也有所下降，尽管预期会有所改善。

这一疲弱的数据使欧洲央行 (ECB) 在下个月的利率决定之前处于复杂的境地。虽然该央行希望解决仍然高企的通胀问题，但自然也希望在不引发经济衰退的情况下解决通胀问题。因此，上周的数据引发了人们对欧洲央行将在下次会议上暂停加息周期的猜测。

欧元区通胀率自峰值 10.6% 以来已减半，周四公布最新数据时预计 8 月份将再次降至 5.1%。这种预期的下跌可能足以说服欧洲央行在 9 月份的会议上维持利率稳定。然而，如果通胀情况比预期更糟，央行可能被迫采取更强硬的立场。

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