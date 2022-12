Actualité Économique pour Débutants – Les Actualités Cachées du Trading et de l'Investissement

Décembre 30, 2022 09:08

Les nombreux articles publiés chaque jour dans les médias financiers renforcent la transparence du marché. Cependant, les débutants doivent être conscients du fait que des informations non divulguées relatives au trading et à l'investissement peuvent avoir un impact important sur l'évolution des prix.

L'immense pouvoir d'achat des banques centrales et des fonds spéculatifs signifie que leur influence sur les marchés est significative. Ces deux acteurs du marché disposent de milliers de milliards de dollars américains à investir pour renforcer ou inverser les tendances du marché, et peuvent parfois déconcerter des millions d'autres traders.

La part des actualités de ces poids lourds est moins importante que les autres actualités du marché, telles que les résultats des entreprises ou les annonces macroéconomiques. Les banques centrales ont tendance à publier des déclarations complexes sur leurs activités de marché et, à moins qu'un fonds spéculatif ne soit une entité cotée en bourse, les investissements quotidiens provenant de ce secteur sont moins transparents que les autres facteurs du marché.

En d'autres termes, les actualités tombent après les événements et peuvent prendre les traders au dépourvu.

Dans le contexte économique actuel, caractérisé par des politiques monétaires divergentes entre la Banque du Japon (BoJ) et la Réserve Fédérale, le dollar a atteint des niveaux si élevés par rapport au yen que la BoJ a dû intervenir pour soutenir le yen et calmer le jeu.

Ce type d'intervention n'est pas toujours annoncé à l'avance, il s'agit plutôt de se préparer aux mouvements attendus du marché, d'observer pendant l'événement et d'analyser l'annonce après coup pour comprendre pourquoi le yen s'est renforcé.

Dans le feu de l'action, une analyse réfléchie peut être hors de portée, ce qui souligne l'importance de la gestion du risque pour chaque trader et investisseur. Les mesures de gestion du risque telles que les ordres stop loss peuvent prémunir les traders contre les mouvements inattendus du marché déclenchés par les investissements des "grosses mains".

Impact des hedge funds sur les obligations du Trésor

Dans un marché baissier ou haussier, les fonds spéculatifs ont le pouvoir d'achat nécessaire pour amplifier une tendance quelconque par des ventes à découvert ou des achats massifs. Cela peut entraîner des perturbations considérables sur les marchés et même avoir un impact sur l'économie au sens large en ce qui concerne les devises et les obligations. L'économie de l'Union Européenne était vulnérable aux vagues de vente à découvert de la dette souveraine avant qu'elle n'introduise des règles plus strictes, par exemple.

Des recherches récentes de l'Office of Financial Research (OFR) ont confirmé que les investissements des fonds spéculatifs peuvent amplifier les tendances des prix des actifs comme les obligations du Trésor.

"La corrélation entre les rendements et la demande des fonds spéculatifs est économiquement et statistiquement significative". OFR Working Paper 'Hedge Funds and Treasury Market Price Impact : Evidence from Direct Exposures'.

L'état du marché secondaire des obligations du Trésor a un effet domino sur d'autres actifs comme les paires de devises en USD et le sentiment des marchés boursiers, ce qui fait des activités des fonds spéculatifs un facteur clé à prendre en compte.

Exemple célèbre d'influence des hedge funds

L'exemple classique de l'influence des fonds spéculatifs sur les marchés des devises est la vente à découvert de la livre sterling par le Quantum Fund de George Soros en 1992. Au cours de cette vente, la livre sterling est tombée en dessous du taux de référence par rapport au mark allemand et a déstabilisé le système monétaire de l'époque. Il s'agissait essentiellement d'un affrontement entre deux poids lourds, la Banque Centrale d'Angleterre et un fonds spéculatif privé. Par la suite, les banques centrales sont devenues plus prudentes en matière de parités monétaires.

Exemple célèbre d'intervention d'une banque centrale

Les banques centrales interviennent sur les marchés des devises en achetant ou en vendant de grandes quantités de devises nationales et étrangères. Les raisons en sont multiples, à commencer par une chute soudaine de la valeur de la devise nationale due à la spéculation du marché ou à des difficultés économiques. Les banques centrales constituent également des réserves de devises étrangères pour se couvrir contre les risques économiques.

L'intervention de la Banque Nationale Suisse (BNS) sur le marché des changes en 2010 en est un bon exemple : elle a acheté 17 milliards d'euros en une journée pour affaiblir le franc suisse par rapport à la monnaie unique. Une monnaie forte peut paralyser les exportations et affaiblir l'économie globale, ce qui signifie que la force ou la faiblesse de la devise nationale par rapport aux autres devises est un facteur primordial pour les banques centrales et les gouvernements.

Se préparer aux interventions des banques centrales

Comment les traders peuvent-ils se préparer aux interventions des banques centrales ? La réponse est en deux parties :

Se tenir informé des mouvements des devises et des développements économiques

Gérer le risque avec des ordres stop loss et take profit

Les conditions économiques et monétaires sont des moteurs importants de l'activité des banques centrales, il est donc essentiel de se tenir au courant de leurs positions pour se préparer. L'anticipation des mouvements imprévisibles des banques centrales doit s'accompagner d'une gestion prudente des risques, surtout pour les débutants.

Se préparer à l'activité des fonds spéculatifs

Il est difficile de se préparer à l'activité des fonds spéculatifs privés, dans la mesure où ils font rarement des annonces ou des déclarations concernant leurs participations. Une bonne gestion des risques et l'observation des moments où les tendances se creusent en raison de ventes massives et soudaines peuvent aider à se préparer à ces situations.

Être conscient de la possibilité et de l'imprévisibilité de l'activité des hedge funds et des banques centrales est la première étape de la gestion du risque. À partir de là, il est utile d'étudier les investissements institutionnels et d'apprendre auprès de traders expérimentés.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

