Focus sur l'IPC Australien et les Résultats de Tesla

Avril 24, 2024 05:31

Au cours d'une semaine relativement pauvre en données financières, les données sur l'inflation australienne (IPC), attendues mercredi, occupent le devant de la scène. Tôt mardi matin, l'indice FTSE100 a atteint un nouveau record historique, à 8068 points, alors que les analystes de marché suggèrent que la Banque d'Angleterre pourrait réduire ses taux d'intérêt deux fois cette année.

Tesla va annoncer ses résultats financiers du premier trimestre (Q1 2024) plus tard dans la journée. L'action Tesla a atteint son plus bas niveau sur un an vendredi dernier et a chuté de plus de 40% depuis le début de l'année. La semaine dernière, l'entreprise américaine a annoncé qu'elle allait licencier plus de 10% de ses effectifs, invoquant des raisons de restructuration. Le PDG Elon Musk prévoit de révéler le nouveau projet de Tesla appelé Robotaxi en août.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport sur l'IPC Australien du T1 2024

Mercredi matin, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera les données de l'inflation du 1er trimestre 2024. Les économistes suggèrent que l'inflation globale est tombée à 3,4% au premier trimestre, sur une base annuelle. Si la prévision devait être confirmée, elle indiquerait une baisse substantielle par rapport au chiffre de 4,1% enregistré au quatrième trimestre 2023.

Les analystes d'ING ont noté dans un rapport publié la semaine dernière que "les marchés ont réduit leurs paris sur les réductions de la RBA cette année, mais cela pourrait encourager les attentes d'assouplissement à un moment où les attentes de réduction des taux de la Réserve Fédérale américaine sont réduites".

Les analystes de Bloomberg estiment à seulement 7% la probabilité d'une réduction de 21 points de base cette année. Un rapport de la National Australia Bank (NAB) a déclaré : "En ce qui concerne l'inflation, nous prévoyons que l'IPC du premier trimestre montrera une légère reprise de l'inflation sous-jacente sur une base trimestrielle, à 0,9%, bien que le chiffre de fin d'année continuera à baisser à 3,8%. Les loyers, les assurances et les autres services restent les principaux moteurs de l'inflation et, bien que cela ne soit pas en contradiction avec les prévisions de la RBA, une amélioration supplémentaire sera nécessaire avant une première baisse des taux, que nous continuons d'attendre en novembre de cette année".

Muller de la BCE : La BCE Veille à ne pas Agir Trop Rapidement

Madis Muller, membre du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) et directeur de la Banque Centrale d'Estonie, a rejoint le groupe des décideurs politiques de la BCE commentant l'assouplissement de la politique monétaire.

M. Muller a déclaré que "nous devrions veiller à ne pas assouplir trop rapidement la politique monétaire et attendre que les données nous donnent la confiance nécessaire pour que l'inflation revienne durablement vers l'objectif". Le banquier estonien a laissé entendre qu'une réduction des taux en juin serait probable, suggérant que la banque centrale du bloc euro pourrait ne pas s'arrêter là, mais il a également souligné que toute mesure devrait être fondée sur des données.

Plus précisément, il a noté ce qui suit : "Tant que l'évolution économique est conforme à nos attentes, il est raisonnable de s'attendre à quelques baisses de taux supplémentaires après le mois de juin, d'ici la fin de l'année. Mais le moment et le nombre dépendront de l'évolution de la situation économique au fur et à mesure".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

M. de Galhau, de la BCE : Pas Besoin d'Attendre Plus Longtemps pour les Baisses de Taux

François Villeroy de Galhau, directeur de la Banque de France, a déclaré qu'il était peu probable que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraînent une hausse des prix de l'énergie et qu'elles ne devraient donc pas affecter les projets d'assouplissement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) en juin.

Le responsable politique français a fait remarquer : "À partir du moment où nous avons suffisamment confiance dans le fait que nous atteindrons l'objectif de 2% d'inflation d'ici l'année prochaine, notre devoir est de minimiser le coût en termes d'activité et d'emploi. C'est le sens d'une première réduction en juin. Sauf surprise, il n'est pas nécessaire d'attendre plus longtemps. Elle devrait être suivie d'autres réductions, à un rythme modéré".

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.