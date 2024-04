Focus sur l'inflation au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande

Avril 17, 2024 06:03

La semaine a commencé avec les analystes de marché qui se sont concentrés sur les développements géopolitiques au Moyen-Orient après un week-end plutôt tendu. Certains s'attendaient à une flambée des prix du pétrole, mais cela n'a pas encore été le cas.

Selon Eurostat, la production industrielle de la zone euro a progressé de 0,8% en février par rapport à janvier. Toutefois, la production industrielle a été inférieure de 6,4% à celle de février 2023, sur une base annuelle, dans l'ensemble de la zone euro.

Aux États-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,7% d'un mois sur l'autre en mars, dépassant ainsi les attentes. Le rapport du département du commerce du pays pourrait jouer un rôle dans les plans de réduction des taux de la Réserve Fédérale.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

La Croissance du PIB Chinois au T1 2024 Surprend les Analystes

De bonnes nouvelles sont arrivées de Chine : un rapport publié par le Bureau National des Statistiques du pays a montré que l'économie a progressé de 5,3% au premier trimestre 2024, dépassant ainsi les attentes. Le gouvernement chinois s'est fixé un objectif de croissance du PIB de 5% pour cette année. Les économistes de Moody's Analytics ont déclaré à Reuters que "le fort taux de croissance du premier trimestre contribue largement à la réalisation de l'objectif chinois d'environ 5% pour l'année. La production industrielle a également été soutenue tout au long du trimestre, mais la faiblesse des données du mois de mars suscite quelques inquiétudes. De même, les ménages chinois continuent de garder leurs portefeuilles fermés".

Certains analystes de marché ont suggéré que le chiffre élevé de la croissance économique pourrait inciter la Banque Populaire de Chine (PBoC) à reporter toute réduction des taux d'intérêt, d'autant plus que la Réserve Fédérale américaine réévalue également la situation.

Rapport sur l'IPC Britannique de Mars 2024

Le rapport sur l'inflation britannique devrait être publié mercredi matin. Les analystes de marché suggèrent que l'inflation globale pourrait chuter à 3,1% en mars, sur une base annuelle, par rapport aux 3,4% enregistrés en février. L'inflation de base devrait également baisser, passant de 4,5% en février à 4,3%.

Alors que la livre sterling oscille autour de son plus bas niveau depuis cinq mois, la Banque d'Angleterre (BoE) a été soulagée par les données du PIB britannique pour le premier trimestre, qui montrent que l'économie pourrait probablement sortir de la récession technique enregistrée au cours du second semestre 2023. Dans la mesure où les conditions économiques semblent s'améliorer, la BoE pourrait être en mesure de retarder les réductions de taux d'intérêt jusqu'à ce qu'elle voie l'inflation se rapprocher de l'objectif de 2% de manière durable.

Le 11 avril, Megan Green, membre du comité de politique monétaire (MPC) de la BoE, a déclaré au Financial Times que l'inflation des services au Royaume-Uni était plus élevée qu'aux États-Unis. Mme Green a déclaré que "les marchés s'attendent désormais à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux plus tôt et davantage que la Réserve Fédérale cette année" et a ajouté que "des attentes plus élevées en matière d'inflation se sont traduites par une croissance plus forte des salaires, selon les métriques".

Rapport sur l'IPC au Canada pour Mars 2024

Mardi après-midi, les analystes auront l'occasion d'examiner les données de l'inflation au Canada pour le mois de mars.

Les économistes de la banque RBC ont écrit dans un rapport que l'inflation est susceptible d'augmenter. Dans leur note, ils suggèrent que "le ralentissement de la croissance des prix au Canada au cours des derniers mois et une économie canadienne nettement moins performante ont renforcé la confiance des décideurs de la BoC dans le fait que l'inflation continuera à ralentir. Mais la banque centrale souhaite obtenir davantage de preuves avant de procéder à des réductions de taux d'intérêt. Nous nous attendons à ce que la croissance des prix en glissement annuel en mars augmente pour atteindre 3%, contre 2,8% en février, principalement en raison de la hausse des prix de l'essence qui pousse les coûts de l'énergie à dépasser les niveaux d'il y a un an".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport sur l'IPC Néo-Zélandais au T1 2024

Mercredi, Statistics New Zealand publiera des données relatives à l'inflation du pays au cours du premier trimestre de l'année. Les économistes prévoient une baisse de l'inflation à 4,1% au premier trimestre 2024, sur une base annualisée, contre 4,7% au trimestre précédent. Sur une base trimestrielle, le rapport devrait montrer une hausse de 0,7%.

Les analystes d'ANZ prévoient une hausse de l'IPC de 0,6% au cours du trimestre, ce qui porterait le taux annuel à 4%. "La faiblesse de l'activité et l'émergence de capacités inutilisées dans l'ensemble de l'économie, en particulier sur le marché du travail, devraient suffire à la Reserve Bank pour tolérer une force à court terme, étant donné notre évaluation du processus de désinflation nationale à venir. Dans l'ensemble, la désinflation progresse plus lentement que la RBNZ ne l'avait prévu, mais des progrès sont accomplis. Cependant, étant donné la réapparition potentielle des pressions inflationnistes mondiales, la Reserve Bank devrait rester prudente dans ce contexte d'incertitude", ont-ils noté.

Le ministre néo-zélandais des finances, Nicola Willis, a dévoilé fin mars la mise à jour semestrielle du Trésor. Selon les prévisions du gouvernement, la Nouvelle-Zélande devrait enregistrer un IPC annuel de 3,3% pour l'année fiscale 24, en baisse par rapport à la prévision de +4,1% de la lecture précédente.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.