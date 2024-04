L'Industrie de l'Énergie Solaire sous Pression en Europe et aux US

Certains affirment que l'énergie solaire est l'un des types d'énergie verte qui peut nous aider à préserver l'environnement. Si les investissements dans l'énergie solaire se sont multipliés ces dernières années, les entreprises du secteur semblent subir des pressions au niveau de leur valorisation. Les actions du secteur de l'énergie solaire ont souffert de la conjoncture économique mondiale qui pèse sur la trajectoire de l'industrie.

Grâce à cet article, vous allez avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe avec les actions du secteur de l'énergie solaire, ainsi que des prévisions pour l'avenir de ce secteur.

L'UE s'Engage à Protéger l'Industrie de l'Énergie Solaire

Le 15 avril, la Commission Européenne (CE) a révélé sa proposition concernant la Charte Solaire Européenne (ESC) en réponse aux défis auxquels est confrontée l'industrie solaire en Europe. Le document présente une série d'actions volontaires à entreprendre pour soutenir le secteur photovoltaïque de l'UE. Toutefois, il ne mentionne pas de droits de douane ou de restrictions sur les importations de panneaux solaires bon marché en provenance, par exemple, de Chine.

La CE a indiqué qu'elle soutiendrait "la compétitivité de l'industrie européenne de la production de panneaux solaires et la promotion de la création d'un marché pour des produits de haute qualité répondant à des critères élevés de durabilité et de résilience, dans le plein respect des objectifs de l'UE en matière de climat et d'énergie".

Selon un rapport de Politico, douze des plus grandes entreprises représentant plus de 70% de la production de panneaux solaires de l'UE ont demandé l'aide de la CE afin de débloquer des subventions équivalentes à 880 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), les pays de l'UE ont installé des niveaux records de capacité solaire en 2023, soit 40% de plus qu'en 2022. Toutefois, la plupart des panneaux et des pièces étaient des importations chinoises.

L'Industrie Solaire Américaine s'Inquiète de son Avenir

Aux États-Unis, l'industrie locale de l'énergie solaire s'inquiète de son avenir dans un environnement très concurrentiel où la Chine semble avoir le dessus. Les crédits d'impôt pour l'énergie propre accordés dans le cadre de la loi historique du gouvernement actuel sur la réduction de l'inflation (IRA, pour Inflation Reduction Act) ont aidé les entreprises de l'industrie solaire à résister à la concurrence.

Toutefois, certains analystes estiment qu'avec les élections présidentielles américaines prévues en novembre, un changement de direction à Washington pourrait s'avérer négatif en ce qui concerne les subventions accordées au titre de l'IRA.

L'IRA est en vigueur à partir de 2022. Un rapport publié par Rhodium Group le 29 février 2024 montre que "les investissements dans l'énergie propre et les transports aux États-Unis ont établi un nouveau record au quatrième trimestre 2023, atteignant 67 milliards de dollars, une augmentation de 40% par rapport au quatrième trimestre 2022". Le rapport note : "nous estimons qu'un total de 34 milliards de dollars d'investissements fédéraux, y compris les crédits d'impôt, les subventions et le coût fiscal des prêts gouvernementaux, ont été consacrés à des projets d'énergie propre et de transport à l'échelle nationale au cours de l'année fiscale 2023 (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023). L'investissement total dans les projets d'énergie et de transport propres s'est élevé à 220 milliards de dollars au cours de la même période".

Les US Rétablissent les Droits de Douane sur les Importations de Panneaux Solaires ?

Selon un rapport de Reuters du 17 avril, le gouvernement américain serait prêt à rétablir les droits de douane sur les importations de panneaux solaires. Il convient de noter qu'il existe depuis deux ans une exemption qui permet à la Chine et à d'autres pays d'éviter de payer pour les produits envoyés aux États-Unis.

Les journalistes de Reuters citent des sources de la Maison Blanche et notent que ces mesures pourraient alimenter les plans de l'industrie solaire concernant la construction de plus de 40 usines d'équipement solaire dans le pays. Dans son communiqué, la Solar Energy Industries Association (SEIA) a déclaré : "Nous espérons que l'administration est prête à soutenir directement l'augmentation de la fabrication nationale de modules solaires en augmentant le contingent tarifaire sur les cellules".

First Solar : 2024 Sera-t-elle une Bonne Année ?

First Solar est une entreprise de technologie solaire qui propose des solutions d'énergie solaire photovoltaïque (PV) aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise fabrique et vend des modules solaires photovoltaïques dotés d'une technologie de semi-conducteur à couche mince qui offre une alternative à faible teneur en carbone aux modules solaires photovoltaïques conventionnels en silicium cristallin que ses concurrents ont tendance à utiliser.

Source : TradingView - Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

À la suite de l'article de Reuters (17 avril) sur les droits de douane, les actions de First Solar ont progressé de 3% sur le Nasdaq. First Solar est considérée comme la plus grande entreprise solaire américaine et a toujours dépassé les estimations de bénéfices, en particulier si l'on considère les rapports des deux trimestres précédents. Cependant, les analystes suggèrent que les ventes de First Solar pourraient ne pas être à l'abri des taux d'intérêt élevés qui pèsent sur les budgets des consommateurs, en particulier aux États-Unis où ils constituent le principal groupe de clients.

SolarEdge : La Croissance à Long Terme Reste l'Objectif Principal

SolarEdge a fait les gros titres au début de l'année 2024 lorsque l'équipe de direction a décidé de supprimer 16% de ses effectifs mondiaux, dont une grande partie dans son siège israélien. Les suppressions d'emplois ont été justifiées dans le cadre d'un plan de restructuration général qui comprend l'arrêt de la production dans l'usine du Mexique et la réduction de la fabrication en Chine.

Zvi Lando, PDG de SolarEdge, a commenté les suppressions d'emplois en ces termes : "Nous restons confiants dans la croissance à long terme du marché de l'énergie solaire... Ces changements n'ont pas d'impact sur notre orientation stratégique et nos priorités et nous restons déterminés à poursuivre la transformation des énergies renouvelables".

SolarEdge a été fondée en 2006 et a atteint une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars avant de retomber à environ 3,8 milliards de dollars. Lors de la présentation des résultats économiques du quatrième trimestre 2023, la direction de l'entreprise a déclaré que "pour l'avenir, nous nous attendons à ce que la demande sous-jacente s'améliore au deuxième et au troisième trimestre, compte tenu des améliorations saisonnières typiques et de la dynamique du marché discutée précédemment".

Enphase Energy : Plan de Restructuration en Cours

Enphase publiera son rapport financier du premier trimestre 2024 le 23 avril. Un rapport de Yahoo Finance, citant Zacks Equity Research, a déclaré que "l'expédition solide de batteries soutenue par une tendance solide de la demande sur le marché solaire devrait avoir contribué favorablement à la croissance du chiffre d'affaires d'ENPH. Sur le plan régional, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Europe devraient avoir connu une accélération de la demande au cours du trimestre à venir, contribuant ainsi aux revenus de l'entreprise".

Il convient de noter qu'au quatrième trimestre 2023, Enphase a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre consécutif, ce qui suggère qu'une baisse des ventes d'équipements en Europe a contribué à ce déclin. Enphase a décidé de licencier 10% de ses effectifs mondiaux dans le cadre de son plan de restructuration.

