La Banque du Canada se Prononce sur ses Taux, Focus sur le PIB Australien

Juin 05, 2024 06:34

La semaine est déjà bien entamée, les économistes se concentrant sur la décision relative aux taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC) et sur le rapport relatif à la croissance du PIB australien pour le premier trimestre de l'année.

Aux États-Unis, Robert Kaplan, vice-président de Goldman Sachs et ancien membre du conseil d'administration de la Réserve Fédérale, a déclaré aux journalistes de CNBC qu'il ne prévoyait pas de baisse des taux d'intérêt cet été, à moins que quelque chose de "choquant" ne se produise. M. Kaplan a déclaré : "Je pense que septembre est le premier mois où une baisse est possible, mais je pense que la Fed devrait constater une amélioration de l'inflation pendant au moins quelques mois supplémentaires. Si c'est le cas, le mois de septembre est possible".

Au Japon, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que si l'inflation sous-jacente évoluait comme le prévoit la banque, le conseil d'administration serait prêt à ajuster sa politique monétaire.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport sur le PIB Australien du T1 2024

Mercredi, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) devrait publier des données concernant le PIB australien du premier trimestre 2024. Selon les prévisions, le taux de croissance de l'économie australienne pourrait s'établir à 1,2% en rythme annuel et à 0,2% en rythme trimestriel. Le chiffre de la croissance en glissement annuel devrait indiquer une baisse par rapport aux 1,5% enregistrés au quatrième trimestre 2023.

Les économistes de la NAB ne sont pas très optimistes en ce qui concerne les performances de l'économie australienne, car ils prévoient qu'aucune croissance n'a été enregistrée au cours du trimestre de mars. En conséquence, ils suggèrent que la Reserve Bank of Australia s'abstienne de resserrer sa politique monétaire, dans la mesure où les consommateurs sont également confrontés au coût élevé de la vie. Dans leur rapport, ils mentionnent : "Pour l'instant, la faiblesse de l'activité devrait inciter la RBA à ne pas augmenter davantage le taux directeur, car elle anticipe les effets en aval du ralentissement de la croissance et évalue le risque d'une détérioration plus rapide du marché de l'emploi".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoC

Le conseil d'administration de la BoC se réunira mercredi pour décider des questions de politique monétaire et fixer les taux d'intérêt. L'annonce prochaine de la BoC a suscité les attentes de certains économistes qui suggèrent que la banque centrale pourrait abaisser son taux d'intérêt de référence de 25 points de base.

Les économistes de RBC Economics pensent que la Banque du Canada réduira ses taux et notent dans leur rapport d'orientation que "lors de la dernière décision sur les taux d'intérêt, le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que les conditions d'une baisse des taux d'intérêt semblaient réunies, mais que la banque centrale souhaitait voir davantage de preuves que les pressions inflationnistes avaient tendance à diminuer. Les deux rapports sur l'IPC publiés depuis lors ont tous deux surpris à la baisse et devraient fournir à la Banque du Canada des preuves suffisantes. Néanmoins, bien que les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt au Canada soient relativement clairs, la BoC restera probablement prudente quant au rythme des réductions supplémentaires".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

L'OPEP+ Prolonge les Réductions de Production de Pétrole Brut jusqu'en 2025

L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, se sont mis d'accord pour prolonger leurs réductions officielles de production de pétrole brut jusqu'en 2025. Cette décision est conforme aux prévisions des analystes, qui estimaient que l'alliance prolongerait probablement les réductions existantes.

Toutefois, selon un rapport de Reuters publié aujourd'hui, les prix du pétrole ont chuté de 1%, les investisseurs craignant qu'une baisse de la demande américaine n'entraîne une augmentation de l'offre à l'approche de la fin de l'année.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.